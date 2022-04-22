Từ ngày 23/4 đến ngày 27/4, Ngọc hoàng 'mở sổ vàng', những con giáp 'số hưởng' sau đổi vận đổi đời, tài khoản 'nảy số' không ngừng, tình tiền viên mãn, khó ai bì kịp

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn cũng sẽ có nhiều cơ hội cải thiện và khởi sắc hơn. Người độc thân thêm phần chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình, một số bạn có thể nảy sinh tình yêu nơi công sở với đồng nghiệp sớm chiều đụng mặt nhưng trước đó ít cơ hội nói chuyện với nhau.

Trong 5 ngày nữa, Thần Tài dành khá nhiều sự ưu ái cho những nỗ lực không mệt mỏi của con giáp may mắn này. Bạn sẽ gặp được điềm lành, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của bạn sẽ có những bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt, sự nghiệp sắp tới sẽ có mục tiêu vững vàng, thích hợp để phát huy khả năng và ưu điểm vốn có, nếu biết nắm bắt cơ hội thì cuối năm nay không sợ nghèo khó.

Công việc của người tuổi Hợi tiến triển mạnh mẽ và tốt đẹp trong 5 ngày tới. Bạn sẽ có cơ hội kiếm rất nhiều tiền, lương thưởng hậu hĩnh khiến tài khoản "nảy số" liên tục, ngay cả nguồn thu phụ cũng dồi dào không tưởng. Dù là làm ở ngành nghề gì, chức vụ ra sao thì Dậu vẫn có nguồn thu rất vượng và cuộc sống sung túc đang chờ đón bạn. Đồng thời, đôn hậu, thật thà, hiền lành, nên còn được thần thánh chiếu cố và ban cho rất nhiều phước lành.

Bạn có thể có một cuộc tình lãng mạn gió lốc hoặc một mối tình say đắm. Một mối quan hệ lãng mạn có thể biến thành một cam kết, nên sẽ có một số thay đổi lớn vào tháng ba. Cụ thể, nếu như ai chưa có ý trung nhân thì trong thời gian này sẽ có nhiều người theo đuổi, dễ dàng lựa chọn được người mong muốn. Nếu như ai đã có đôi có cặp thì trong nhà sẽ có tin vui.

Công việc của người tuổi Hợi tiến triển mạnh mẽ và tốt đẹp trong 5 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất tiến triển thuận lợi, không có quá nhiều thách thức ngăn cản trong thời gian tới. Do đó, bạn có thể nhân cơ hội này chủ động tìm kiếm thêm những điều thú vị để điểm tô thêm cho cuộc sống của mình. Bên cạnh đó, thu nhập của bạn cũng có xu hướng tăng lên. Nếu con giáp này có kế hoạch mở rộng kinh doanh hay khai trương cửa hàng thì nên chọn thời điểm giữa tuần để tiến hành bởi đó chính là lúc cát tinh hội tụ.

Ngoài ra, chuyện tình cảm ở thời điểm này vô cùng thăng hoa. Giữa hai bạn có được sự thấu hiểu và đồng cảm, hơn nữa, bạn cũng luôn có được sự ủng hộ vô điều kiện của người ấy trong mọi quyết định của cuộc đời.

Công việc của người tuổi Tuất tiến triển thuận lợi, không có quá nhiều thách thức - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.