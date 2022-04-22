Tử vi 7 ngày tới (23/4-29/4), Tài lộc bốn bể, những con giáp sau cuộc đời sang trang, đếm tiền mỏi tay, ngồi không hưởng phước, tình duyên đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 22/04/2022 02:20

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ cuộc đời sang trang, đếm tiền mỏi tay, ngồi không hưởng phước, tình duyên đủ đầy trong 7 ngày tới.

Tuổi Dần

Mọi phương diện cuộc sống của con giáp may mắn này đều phát triển hanh thông trong 7 ngày tới. Phương diện tài lộc cũng có những bước tiến nhất định. Người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm nghề tự do có thể kí kết được những hợp đồng triển vọng. Khoản tiền bạn thu về trong khoảng thời gian này có thể chưa quá nhiều nhưng là dấu hiệu lạc quan cho tương lại. Đây là thời cơ tốt, bản mệnh nên bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã lên sẵn từ trước.

Bạn sẽ trở nên tỏa sáng và nhận được sự săn đón nhiệt tình từ những người khác giới. Nếu đang tìm kiếm tình yêu, bạn sẽ có thể hoàn thành được ước nguyện của mình. Với những người đã có đôi có cặp, đây là khoảng thời gian mà cảm xúc của bạn sẽ trở nên rất mãnh liệt trong các mối quan hệ.

 

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Phương diện tài lộc của người tuổi Dần sẽ có những bước tiến nhất định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ phát triển không ngừng, bước vào giai đoạn hoàng kim của cuộc đời trong 7 ngày tới. Dù có khó khăn trở ngại đến đâu, người tuổi Mùi cũng dễ dàng vượt qua bằng chính năng lực của bản thân mình. Tất nhiên, cũng cần phải nhắc nhở những chú Dê đừng ngủ quên trên chiến thắng, đắm chìm trong cái lợi trước mắt mà không nhìn xa trông rộng, sẽ có nhiều điều khiến bạn tiếc nuối đó.

Trên phương diện tài lộc, tài lộc vẫn chảy về túi của bạn khá đều đặn. Đây là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng các mối hợp tác làm ăn của mình, chắc hẳn bạn sẽ tìm ra được những đối tác hoặc khách háng triển vọng, đem lại nguồn tiền dư dả cho hiện tại và cho cả tương lại.

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Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ phát triển không ngừng, bước vào giai đoạn hoàng kim của cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có quý nhân phù trợ, thời gian tới công việc hanh thông, nhiều người mong đợi sẽ được tăng lương và điều đó có thể xảy ra. Ngoài ra, nếu ai có gửi tiền tiết kiệm thì sẽ nhận được lãi không tưởng.

Ngoài ra, trong 7 ngày nữa, bạn cũng sẽ gặp được nhiều may mắn, dễ dàng tiếp cận được nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập, nhờ vậy mà tiền ngày một tăng lên nhiều hơn, dễ giàu sang phú quý trong tương lai. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành công, bản mệnh cũng không vì thế mà chủ quan kiêu ngạo, bởi xung quanh bạn đôi khi vẫn có kẻ tiểu nhân rình rập, ghen ghét với các thành quả của bạn.

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Người tuổi Hợi có quý nhân phù trợ, thời gian tới công việc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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