Tử vi 10 ngày tới (23/4-2/5), Thần Tài trải chiếu lộc, những con giáp sau như 'chuột sa chĩnh gạo', sự nghiệp phất lên nhanh chóng, tiền vào như lũ, tình duyên bừng sáng

Tâm linh - Tử vi 21/04/2022 20:48

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như "chuột sa chĩnh gạo", sự nghiệp phất lên nhanh chóng, tiền vào như lũ, tình duyên bừng sáng trong 10 ngày tới.

Tuổi Dần

Trong 10 ngày tới, con giáp may mắn này được Thần Tài phù trợ, quý nhân nâng đỡ nên sự nghiệp phất lên trông thấy, tiền vào nhà "ào ào như thác đổ", cuộc sống trở nên sung túc hơn. Đây là thời điểm sẽ mở ra cơ hội mới cho người tuổi Dần về công việc khi có sự thay đổi lớn, đánh dấu một trang khác của cuộc đời. Thế nên, khi có cơ hội để thay đổi công việc, đúng sở trường thì người tuổi Tuất nên nắm bắt vì đó sẽ là tiền đề để có được cuộc sống sung sướng sau này.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân với vẻ ngoài hấp dẫn và tính cách cởi mở dễ dàng thu hút được ánh mắt của người khác giới. Khi nhận được lời mời làm quen của nhiều người, bạn có thể xem xét giữ quan hệ bạn bè với đối phương trước, đến khi hai người hiểu rõ hơn về nhau rồi đưa ra quyết định cũng không muộn.

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Người tuổi Dần được Thần Tài phù trợ, quý nhân nâng đỡ nên sự nghiệp phất lên trông thấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ gặp được điềm lành được, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của họ sẽ có những bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt, trong sự nghiệp sắp tới sẽ có mục tiêu vững vàng, vì vậy mà bạn sẽ tự tin hơn. Đồng thời, bạn có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác và thích hợp để phát huy khả năng và ưu điểm vốn có, nếu biết nắm bắt cơ hội thì cuối năm nay không sợ nghèo khó. 

Bạn sẽ suôn sẻ về tình cảm của người tuổi Mùi. Với những người đã có gia đình, cần đề phòng cãi vã, tình cảm rạn nứt thậm chí dẫn đến ly dị. Với những người chưa có gia đình thì tình duyên cũng không êm ả cho lắm, thường sẽ gặp những phản đối từ gia đình. 

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Người tuổi Mùi sẽ gặp được điềm lành được, mọi khó khăn đều được giải quyết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn trong 10 ngày nữa, bên cạnh đó, bạn còn có quý nhân soi đường dẫn lối, giúp bạn dễ tiếp cận được nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập, nhờ vậy mà tiền ngày một tăng lên nhiều hơn, dễ giàu sang phú quý trong tương lai. Đồng thời, bạn cũng được Thần Tài phù hộ để nơi làm việc được "mưa thuận gió hòa", đường tài lộc hanh thông, thẳng tiến.

Con giáp này sẽ không có nhiều thay đổi trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, bạn nên dành thời gian vui vẻ với người yêu hơn. Điều này sẽ mang lại năng lượng tích cực cho cả hai. Đồng thời có thể có thể giải quyết được mọi mâu thuẫn cũng như có được tình yêu từ gia đình.

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Người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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