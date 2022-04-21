Kể từ ngày 23/4, Trời thương ban phước, những con giáp sau nổ lộc liên tiếp, tiền đẻ ra tiền, giàu có choáng ngợp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 21/04/2022 14:23

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ nổ lộc liên tiếp, tiền đẻ ra tiền, giàu có choáng ngợp, tình duyên viên mãn sau ngày 23/4/2022.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này không chỉ cảm nhận được vận may lội ngược dòng, mà còn có thần tài chiếu cố sau ngày 22/4. Bạn có khả năng kiếm được nhiều tiền. Đây là giai đoạn dễ dàng đổi đời của những người tuổi Sửu, mọi cơ hội đều trong tầm tay, chỉ cần chủ động phát huy thì sự giàu có sẽ đến ngay trước mắt. Bạn cũng sẽ gặp được nhiều hỷ sự, giúp sống vui vẻ, khỏe mạnh, tinh thần tốt nên chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều bất ngờ, vạn sự như ý. 

Bạn sẽ đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Người độc thân mau chóng tìm được người đồng điệu với mình, mối quan hệ có khả năng tiến xã trông thấy. Người đang có đôi sẽ có nhiều thời gian bên nhau sẻ chia hơn trước.

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Người tuổi Sửu không chỉ cảm nhận được vận may lội ngược dòng, mà còn có thần tài chiếu cố - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là một trong những con giáp gặp nhiều vận may nhất thời gian tới. Bạn có thể cảm nhận rõ vận khí của bản thân có nhiều khởi sắc bất ngờ. Người làm ăn kinh doanh, quan hệ xã giao thuận lợi giúp bạn dễ dàng tìm kiếm được những hợp đồng có giá trị. Người làm công ăn lương dễ nhận được khoản thưởng nóng nhờ những thành tích nổi bật trong công việc. 

Ngoài ra, con giáp này sẽ trở nên trưởng thành hơn trong tình yêu và mối quan hệ của bạn và người ấy sẽ được nâng lên một tầm cao hơn. Với những cặp đôi, mối quan hệ giữa hai bạn sẽ trở nên nghiêm túc và có những cam kết cho tương lai. Tình yêu của bạn sẽ trở nên đam mê và lãng mạn hơn. Cảm xúc của cả hai sẽ đạt đến cao trào và sự thân mật được xây dựng.

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Người tuổi Mùi là một trong những con giáp gặp nhiều vận may nhất thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Lộc làm ăn của người tuổi Dậu khá vượng dành cho những người đang làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Đây là con giáp luôn tràn đầy năng lượng, thích rèn giũa bản thân để không ngừng trau dồi, học hỏi. Bạn có thể đổi đời sau một đêm ngay không phải nhờ sự may mắn mà bởi sự nhìn xa trông rộng của mình.

Người độc thân hãy chủ động chấp nhận những buổi hẹn hò và sẵn sàng chấp nhận những mối quan hệ mới. Vũ trụ đang gửi tới bạn một bước tiến quan trọng. Những cặp đôi đang yêu cực kỳ ngọt ngào, 2 bạn chủ động trêu đùa nhau tạo cảm giác vui vẻ, thoải mái khi đi cùng nhau. Tình cảm giữa 2 bạn làm người khác ghen tị. 

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Lộc làm ăn của người tuổi Dậu khá vượng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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