Bước sang tháng 5, Ngọc Hoàng chấm sổ vàng, những con giáp sau được định sẵn số sang giàu, vơ vét hết tiền trong thiên hạ, nhân duyên vượng phát

Tâm linh - Tử vi 21/04/2022 07:31

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được định sẵn số sang giàu, vơ vét hết tiền trong thiên hạ, tình duyên lên hương ngay khi sang tháng 5/2022.

Tuổi Sửu

Tài vận của con giáp may mắn này được cải thiện đáng kể trong tháng 5 nhờ Ngọc Hoàng "mở sổ vàng". Thậm chí, có người còn bất ngờ giàu có sau một đêm, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ. Đồng thời, bạn còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ước muốn đổi đời, mua nhà mua xe sẽ thực hiện được, chỉ cần không bỏ quyết tâm thì việc gì cũng thành.

 

Ngoài ra, nhân duyên khác giới của bạn vượng lên trông thấy. Người độc thân thường xuyên nhận được lời thăm hỏi, làm quen đến từ người khác. Không cần người khác giới thiệu, bạn cũng có thể tự tìm được người phù hợp với mình. Nếu đang ấp ủ tình cảm với ai thì bạn cũng nên tranh thủ thời điểm này để bày tỏ lòng mình. 

 

 

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Người tuổi Sửu được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ước muốn đổi đời, mua nhà mua xe sẽ thực hiện được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có thể cân bằng tốt cảm xúc của mình thì sẽ rất dễ để thu hút vận may trên con đường công danh vào tháng 5. Lộc làm ăn khá vượng dành cho những người đang làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Đây là con giáp luôn tràn đầy năng lượng, thích rèn giũa bản thân để không ngừng trau dồi, học hỏi. Bạn có thể đổi đời sau một đêm ngay không phải nhờ sự may mắn mà bởi sự nhìn xa trông rộng của mình.

Quan hệ xã giao hài hòa cũng giúp bạn vô tình gặp được hoặc được người thân quen giới thiệu cho các đối tượng triển vọng. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn có thể nhanh chóng tìm cách giữ quan hệ với người ấy.

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Người tuổi Ngọ có thể cân bằng tốt cảm xúc của mình thì sẽ rất dễ để thu hút vận may trên con đường công danh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Phương diện tài lộc của người tuổi Hợi có chuyển biến đáng kể sau khi bước sang tháng 5. Với người làm ăn kinh doanh, quan hệ xã giao thuận lợi giúp bạn dễ dàng tìm kiếm được những hợp đồng có giá trị. Người làm công ăn lương dễ nhận được khoản thưởng nóng nhờ những thành tích nổi bật trong công việc. Lãnh đạo sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra.

Cát tinh Thái Âm xuất hiện là điềm lành cho con đường tình duyên của con giáp này trong thời gian tới. Do đó, người độc thân hãy chân thành với đối phương, người đó chắc hẳn sẽ rất cảm động và sẵn sàng cho bạn cơ hội. Với người đã lập gia đình, ngũ hành tương sinh đem lại bầu không khí hài hòa, ấm áp cho bạn và người ấy. Hai người ngày càng thấu hiểu và trân trọng nhau hơn.

 

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Người làm công ăn lương dễ nhận được khoản thưởng nóng nhờ những thành tích nổi bật trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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