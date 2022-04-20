Đúng 12h ngày 21/4, Thần Tài mở sổ vàng, những con giáp sau như 'chuột sa chĩnh vàng', tài lộc vào nhà 'ào ào như nước', mỏi tay đếm tiền, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 20/04/2022 02:33

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như "chuột sa chĩnh vàng", tài lộc vào nhà "ào ào như nước", mỏi tay đếm tiền, chính thức hết khổ đúng 12 ngày 21/4/2022.

Tuổi Dần

Đúng 12h ngày 21/4, con giáp may mắn này được Thần Tài độ mệnh, quý nhân vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn. May mắn có được sẽ giúp người tuổi Dần dễ dàng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua quá nhiều khó khăn hay trắc trở. Do đó, con đường kiếm tiền của con giáp này sẽ ngày càng rộng mở, có thể nhân đôi thu nhập, cuộc sống sung túc trong tương lai, thoải mái và thư thái hơn, đồng thời nhớ cảm ơn những ân nhân đã giúp đỡ mình.

Với những người còn độc thân, bạn sẽ có nhiều cơ hội để tiếp xúc với người khác phái và nhận được rất nhiều sự quan tâm chân thành, nồng nhiệt. Đây là thời điểm bạn có thể gặp được ý trung nhân như ý. Với những người đã có đôi, có thể một cái kết đẹp chính là điều mà cả hai đang hướng đến trong thời gian tới.

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Người tuổi Dần dễ dàng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua quá nhiều khó khăn hay trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận thế của người tuổi Thìn sẽ được nâng lên một tầm cao mới, tiến độ không ngừng, khởi đầu suôn sẻ, hanh thông. Hơn nữa, việc kiếm tiền ngày càng nhanh, mọi việc đều có thể phát triển theo ý muốn của bản thân, cuộc sống gia đình viên mãn, sung túc, bắt đầu từ tháng này bạn có thể tạm biệt mọi khó khăn vất vả. Thêm vào đó, tinh thần tích cực của bạn hẳn sẽ khiến quý nhân chú ý. Đối phương có thể đưa cho bạn những gợi ý hữu ích, giúp bạn vượt qua tình huống khó khăn, chỉ ra cho bạn một hướng đi đầy triển vọng.

Ngoài ra, vận đào hoa của người độc thân vượng phát, nhân duyên khác giới tốt đẹp giúp bạn dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý. Nếu đã có "người trong mộng", bạn nên chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm, tỷ lệ thành công khá lớn. Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng của tình yêu được cùng nhau trải nghiệm những hành trình lãng mạn bên nhau.

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Vận thế của người tuổi Thìn sẽ được nâng lên một tầm cao mới, tiến độ không ngừng, khởi đầu suôn sẻ, hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ ngày càng vượng, mọi việc suôn sẻ, chỉ cần bạn làm những gì mình cho là đúng và tập trung hơn vào việc kiếm tiền là có thể nhận được nguồn tiền giàu có. Đồng thời, bạn là người có đầu óc linh hoạt, có năng lực trong công việc và có thể xử lý bất cứ việc gì với khả năng thích ứng của mình. Do đó, tiền bạc càng rủng rỉnh hơn. 

Ngoài ra, chuyện tình duyên của bạn cũng trở nên tốt đẹp và khởi sắc trong thời gian tới. Những người đã có mảnh tình vắt vai sẽ có mối quan hệ bền lâu với người ấy. Người độc thân sẽ dễ có cơ hội gặp được ý trung nhân ngay khi bạn tham gia các buổi gặp mặt bạn bè hay người thân.

 

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Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ ngày càng vượng, mọi việc suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 9 ngày tới (21/4-29/4), số trời định sẵn, những con giáp sau bước chân ra ngõ gặp Thần Tài, phú quý ngập tràn, tiền tài đầy ắp

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