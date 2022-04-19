Tử vi 9 ngày tới (21/4-29/4), số trời định sẵn, những con giáp sau bước chân ra ngõ gặp Thần Tài, phú quý ngập tràn, tiền tài đầy ắp

Cuộc sống từ giờ tới cuối năm có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận bừng sáng, tích lũy được nhiều tiền để đến cuối năm mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc. Đã có sẵn yếu tố nhân hòa, cộng thêm yếu tố thiên thời địa lợi, nếu biết nắm bắt cơ hội, bản mệnh sẽ khiến người khác phải trầm trồ đến thán phục với những gì mình đạt được.

Trong 9 ngày tới đây, con giáp may mắn này được vận may kéo đến, ngày càng có nhiều cơ hội để vượt qua trở ngại, gặp nhiều quý nhân giúp đỡ, càng làm việc chăm chỉ thì càng gặp nhiều chuyện vui. Đồng thời, bạn được cả Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, người cầm tinh Hổ có thể tự tin phát huy thế mạnh của mình. Nhờ đó, bạn có thể tìm được cơ hội để phát triển, sự nghiệp ngày một rực rỡ hơn, tài chính ổn định giúp gia đình họ sung túc, ấm no, không lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Người tuổi Dần được vận may kéo đến, ngày càng có nhiều cơ hội để vượt qua trở ngại, gặp nhiều quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là một trong những con giáp sinh ra đã được hưởng phúc phần, may mắn trong 9 ngày nữa. Công việc được hanh thông, suôn sẻ. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, đầu tư, thời gian tới cũng sẽ có cơ hội để phát triển, từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tài chính cá nhân. Với tính cách chịu thương chịu khó, tài vận của con giáp này trong năm tới sẽ phát triển tốt, sự nghiệp vững chắc, gia đình cũng được "thơm lây".

Với những người còn độc thân, bản mệnh có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng, song mọi chuyện có đi đến đâu hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào mong muốn hoặc cách hành động của bạn. Do đó, bạn hãy cởi mở và trò chuyện với mọi người xung quanh, rất có thể bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình nhanh chóng.

Người tuổi Mùi là một trong những con giáp sinh ra đã được hưởng phúc phần, may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có thể cảm nhận rõ vận khí của bản thân có nhiều khởi sắc bất ngờ trong 9 ngày tới. Người làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi. Đầu tư ngắn hạn hay dài hạn đều có thể bội thu, lợi nhuận rủng rỉnh.

Bên cạnh đó, con giáp này thường sống tình cảm, thương người và luôn thấu hiểu người khác. Khi người thân, bạn bè gặp khó khăn, bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ. Chính nhờ sự tốt bụng, không tính toán thiệt hơn đó, bạn luôn có quý nhân phù trợ bên cạnh, giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn.

Người tuổi Ngọ có thể cảm nhận rõ vận khí của bản thân có nhiều khởi sắc bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.