Tử vi 9 ngày tới (20/4-28/4), Thần Tài ghé chơi, những con giáp sau như 'gà hóa phượng', tiền tiêu thả ga không cần nghĩ, giàu có hết phần thiên hạ

Ngoài ra, con giáp này sẽ trở nên trưởng thành hơn trong tình yêu và mối quan hệ của bạn và người ấy sẽ được nâng lên một tầm cao hơn. Với những cặp đôi, mối quan hệ giữa hai bạn sẽ trở nên nghiêm túc và có những cam kết cho tương lai. Tình yêu của bạn sẽ trở nên đam mê và lãng mạn hơn.

Con đường làm giàu của con giáp may mắn này sẽ rộng cửa, giúp bạn có thể xây dựng cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng trong 9 ngày nữa. Bạn cũng sẽ gặp được nhiều hỷ sự, giúp sống vui vẻ, khỏe mạnh, tinh thần tốt nên chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều bất ngờ, vạn sự như ý. Vận may vẫn chưa dừng lại mà còn tăng thêm, giúp bạn sẽ đạt được kết quả vượt bậc.

Tuổi Dậu

Trong 9 ngày tới, người tuổi Dậu được thần Tài chiếu cố hết mực, bất kể làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, từ sự nghiệp, nhân duyên cho đến tài vận đều thành công mỹ mãn. Cuộc sống hay công việc của bạn đều rất suôn sẻ, ít khi gặp phải thất bại, cố gắng bỏ ra đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Đồng thời, bạn làm việc gì cũng thuận lợi, có tương lai, được mọi người tán thưởng.

Với những người còn độc thân, bạn sẽ có nhiều cơ hội để tiếp xúc với người khác phái và nhận được rất nhiều sự quan tâm chân thành, nồng nhiệt. Đây là thời điểm bạn có thể gặp được ý trung nhân như ý. Với những người đã có đôi, có thể một cái kết đẹp chính là điều mà cả hai đang hướng đến trong thời gian tới.

Người tuổi Dậu được thần Tài chiếu cố hết mực, bất kể làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sớm nhận được vận may đầy khởi sắc trong 9 ngày tới đây. Bạn sẽ tìm được rất nhiều cơ hội để kiếm tiền, làm giàu. Đồng thời, quý nhân xuất hiện giúp bạn tháo gỡ nhiều khó khăn trong công việc, thậm chí giới thiệu cho bạn những cơ hội hợp tác làm ăn, kí kết hợp đồng với các đối tác triển vọng. Từ giai đoạn này, bạn sẽ có một cuộc sống vô cùng hưng thịnh.

Chuyện tình cảm của bạn sẽ có khá nhiều biến động, nhưng sẽ đi theo hướng tích cực. Đối với các cặp đôi yêu nhau có thể sẽ xuất hiện một số mâu thuẫn và tranh cãi giữa cả hai người nhưng đối phương sẽ là người chủ động giảng hòa và giải thích rõ ràng khiến mọi hiểu lầm sẽ sớm được xóa bỏ. Sau những trải nghiệm như vậy, chuyện tình cảm của hai bạn sẽ thêm khăng khít hơn.

Người tuổi Hợi sớm nhận được vận may đầy khởi sắc trong 9 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.