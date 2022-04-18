Tử vi 5 ngày tới (19/4-23/4), Thần Tài điểm mặt gọi tên, những con giáp sau của cải từ trên trời rơi xuống, tiền xài vơi lại đầy tay, tình duyên 'đua nở'

Ngoài ra, chuyện tình duyên của bạn cũng trở nên tốt đẹp và khởi sắc trong thời gian tới. Những người đã có mảnh tình vắt vai sẽ có mối quan hệ bền lâu với người ấy. Người độc thân sẽ dễ có cơ hội gặp được ý trung nhân ngay khi bạn tham gia các buổi gặp mặt bạn bè hay người thân.

Tài khí của con giáp may mắn này sẽ trở nên thịnh vượng nhất vào 5 ngày tới đây. Do đó, bản mệnh có thể tranh thủ khoảng thời gian này để thực hiện các dự định cầu tài, kinh doanh buôn bán, tăng tỷ lệ thành công đón lợi nhuận về túi. Đồng thời, bạn cũng sẽ gặp được nhiều hỷ sự, giúp bạn sống vui vẻ, khỏe mạnh, tinh thần tốt nên chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều bất ngờ, vạn sự như ý.

Tuổi Ngọ

Trong 5 ngày nữa, người tuổi Ngọ có khả năng được thăng quan tiến chức, nếu không thì sự nghiệp cũng có chuyển biến tích cực. Có thể nói, bạn sẽ có được tương lai rực rỡ vì mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng.

Ngoài ra, trong chuyện tình cảm, người độc thân mạnh dạn và chủ động hơn trong những buổi hẹn hò, dù đó là bạn tự mình tìm kiếm hay được người khác sắp xếp. Chưa biết kết quả ra sao nhưng đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy bạn đã sẵn sàng cho khởi đầu mới. Nếu đã có đôi, các bạn sẽ có những buổi hẹn hò ngọt ngào.

Người tuổi Ngọ có khả năng được thăng quan tiến chức, nếu không thì sự nghiệp cũng có chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình của người tuổi Mùi nhìn chung có nhiều khởi sắc trong 5 ngày nữa, bởi những vấn đề bạn đang chờ đợi kết quả cũng sẽ báo tin vui. Những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán nhờ có cát tinh nâng đỡ mà làm ăn ngày càng phát đạt. Con giáp này bất ngờ nhận được một số tiền không nhỏ trong ngày đầu tuần.

Bên cạnh đó, bạn cũng là người có tài giao tiếp, có thể kết giao được với nhiều kiểu người, xây dựng được nhiều kiểu mối quan hệ. Trong cuộc sống, bạn thường có tầm nhìn độc đáo, đầu óc thông thái, lại luôn có được quý nhân kề bên nên cuộc sống thành công bội phần.

Vận trình của người tuổi Mùi nhìn chung có nhiều khởi sắc trong 5 ngày nữa - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.