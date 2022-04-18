Tử vi 5 ngày tới (19/4-23/4), Thần Tài điểm mặt gọi tên, những con giáp sau của cải từ trên trời rơi xuống, tiền xài vơi lại đầy tay, tình duyên 'đua nở'

Tâm linh - Tử vi 18/04/2022 02:49

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây của cải từ trên trời rơi xuống, tiền xài vơi lại đầy tay, tình duyên "đua nở" trong 5 ngày tới.

Tuổi Sửu

Tài khí của con giáp may mắn này sẽ trở nên thịnh vượng nhất vào 5 ngày tới đây. Do đó, bản mệnh có thể tranh thủ khoảng thời gian này để thực hiện các dự định cầu tài, kinh doanh buôn bán, tăng tỷ lệ thành công đón lợi nhuận về túi. Đồng thời, bạn cũng sẽ gặp được nhiều hỷ sự, giúp bạn sống vui vẻ, khỏe mạnh, tinh thần tốt nên chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều bất ngờ, vạn sự như ý. 

Ngoài ra, chuyện tình duyên của bạn cũng trở nên tốt đẹp và khởi sắc trong thời gian tới. Những người đã có mảnh tình vắt vai sẽ có mối quan hệ bền lâu với người ấy. Người độc thân sẽ dễ có cơ hội gặp được ý trung nhân ngay khi bạn tham gia các buổi gặp mặt bạn bè hay người thân.

 

con giap may man
Người tuổi Sửu kinh doanh buôn bán, tăng tỷ lệ thành công đón lợi nhuận về túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 5 ngày nữa, người tuổi Ngọ có khả năng được thăng quan tiến chức, nếu không thì sự nghiệp cũng có chuyển biến tích cực. Có thể nói, bạn sẽ có được tương lai rực rỡ vì mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng.

Ngoài ra, trong chuyện tình cảm, người độc thân mạnh dạn và chủ động hơn trong những buổi hẹn hò, dù đó là bạn tự mình tìm kiếm hay được người khác sắp xếp. Chưa biết kết quả ra sao nhưng đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy bạn đã sẵn sàng cho khởi đầu mới. Nếu đã có đôi, các bạn sẽ có những buổi hẹn hò ngọt ngào. 

con giap may man 1
Người tuổi Ngọ có khả năng được thăng quan tiến chức, nếu không thì sự nghiệp cũng có chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình của người tuổi Mùi nhìn chung có nhiều khởi sắc trong 5 ngày nữa, bởi những vấn đề bạn đang chờ đợi kết quả cũng sẽ báo tin vui. Những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán nhờ có cát tinh nâng đỡ mà làm ăn ngày càng phát đạt. Con giáp này bất ngờ nhận được một số tiền không nhỏ trong ngày đầu tuần.

Bên cạnh đó, bạn cũng là người có tài giao tiếp, có thể kết giao được với nhiều kiểu người, xây dựng được nhiều kiểu mối quan hệ. Trong cuộc sống, bạn thường có tầm nhìn độc đáo, đầu óc thông thái, lại luôn có được quý nhân kề bên nên cuộc sống thành công bội phần.

con giap may man 2
Vận trình của người tuổi Mùi nhìn chung có nhiều khởi sắc trong 5 ngày nữa - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vận đỏ từ ngày 19/4 đến ngày 27/4, Thần Tài gõ cửa, quý nhân dẫn lối, những con giáp sau 'hứng vàng, gom bạc', tài lộc đầy tay, duyên lành ùa đến

Vận đỏ từ ngày 19/4 đến ngày 27/4, Thần Tài gõ cửa, quý nhân dẫn lối, những con giáp sau 'hứng vàng, gom bạc', tài lộc đầy tay, duyên lành ùa đến

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây "hứng vàng, gom bạc", tài lộc đầy tay, duyên lành ùa đến trong 9 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 2 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 3 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 4 giờ 59 phút trước
Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Tâm sự Eva 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người