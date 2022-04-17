Vận đỏ từ ngày 19/4 đến ngày 27/4, Thần Tài gõ cửa, quý nhân dẫn lối, những con giáp sau 'hứng vàng, gom bạc', tài lộc đầy tay, duyên lành ùa đến

Trong chuyện tình cảm, người độc thân đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ hoặc được mai mối giới thiệu cho đối tượng ưng ý. Khi đã gặp được người ưng ý, bạn nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đừng để hạnh phúc vuột mất.

Công việc của con giáp may mắn này khá ổn định, khi các dự án đề ra đều tiến triển như kế hoạch, mặc dù trong quá trình thực hiện vẫn gặp vài rắc rối nhưng cuối cùng vẫn được giải quyết ổn thỏa trong 9 ngày nữa. Bên cạnh đó, thu nhập của bạn cũng có xu hướng tăng lên. Nếu con giáp này có kế hoạch mở rộng kinh doanh hay khai trương cửa hàng thì nên chọn thời điểm giữa tuần để tiến hành bởi đó chính là lúc cát tinh hội tụ.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp bứt phá vượt bậc, dễ được sếp khen thưởng trong 9 ngày tới. Bạn cũng sẽ được quý nhân phù trợ xung quanh, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Vận may đang lội ngược dòng, bạn có thể trở thành triệu phú ngay lập tức nhờ thần tài chiếu cố.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn cũng sẽ có nhiều cơ hội cải thiện và khởi sắc hơn. Người độc thân thêm phần chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình, một số bạn có thể nảy sinh tình yêu nơi công sở với đồng nghiệp sớm chiều đụng mặt nhưng trước đó ít cơ hội nói chuyện với nhau.

Người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp bứt phá vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong công việc cố định, người tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành công nhờ sự chăm chỉ không ngừng trong thời gian tới. Thậm chí, có người còn nhanh tay tận dụng vận may lần này để tạo dựng được cơ ngơi vững chắc, không chỉ giàu có viên mãn mà đời sống tinh thần cũng đủ đầy hạnh phúc khiến ai cũng ghen tị. Bên cạnh đó, vận may lội ngược dòng, dù người tuổi Tuất sẽ không thể giàu có ngay tức thì nhưng càng tích lũy càng dồi dào.

Chuyện tình cảm ở thời điểm này vô cùng thăng hoa. Giữa hai bạn có được sự thấu hiểu và đồng cảm, hơn nữa, bạn cũng luôn có được sự ủng hộ vô điều kiện của người ấy trong mọi quyết định của cuộc đời.

Người tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành công nhờ sự chăm chỉ không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.