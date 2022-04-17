Đúng 10 ngày cuối cùng của tháng 4, Thần Tài che chở, những con giáp sau như 'cỗ máy kiếm tiền', không vượng đào hoa cũng thăng tài vận, ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 17/04/2022 05:25

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây như "cỗ máy kiếm tiền", không vượng đào hoa cũng thăng tài vận, ăn sung mặc sướng đúng 10 ngày cuối cùng của tháng 4.

Tuổi Thân

Vào 10 ngày cuối của tháng 4/2022, cuộc sống của con giáp may mắn này sẽ dễ dàng thuận lợi và suôn sẻ. Bạn được cấp trên tin cậy và giao nhiều trọng trách đáng nể, nhìn chung, triển vọng nghề nghiệp trong thời gian tới sẽ tươi sáng, dễ thành công, công danh lợi lộc trong tầm tay.

Với những người còn độc thân, bạn sẽ có nhiều cơ hội để tiếp xúc với người khác phái và nhận được rất nhiều sự quan tâm chân thành, nồng nhiệt. Đây là thời điểm bạn có thể gặp được ý trung nhân như ý. Với những người đã có đôi, có thể một cái kết đẹp chính là điều mà cả hai đang hướng đến trong thời gian tới.

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Người tuổi Thân được cấp trên tin cậy và giao nhiều trọng trách đáng nể, nhìn chung, triển vọng nghề nghiệp  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sớm nhận được vận may đầy khởi sắc trong thời gian tới. Bạn sẽ tìm được rất nhiều cơ hội để kiếm tiền, làm giàu. Sau đó, quý nhân sẽ xuất hiện giúp bạn phát triển được sự nghiệp, cơ đồ của mình. Từ giai đoạn này, bạn sẽ có một cuộc sống vô cùng hưng thịnh.

Bên cạnh đó, thần tình yêu sẽ mang đến cho bạn rất nhiều tin vui vẻ. Nếu còn độc thân, bạn sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Người đó có thể là một người luôn ở bên bạn từ trước đến nay. Còn nếu đã có đôi, những gì mà nửa kia dành cho bạn khiến bạn cảm thấy hạnh phúc đong đầy trái tim.

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Người tuổi Thìn sớm nhận được vận may đầy khởi sắc trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận khí của người tuổi Tuất tăng lên nhanh chóng. Bạn có cơ hội thăng tiến trong công việc nhờ dựa vào kinh nghiệm tích lũy được nên đạt được thành tích tốt, được cấp trên trọng dụng. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp được bạn làm ăn uy tín. Vì vậy, bạn làm đâu thắng đó, lợi nhuận tăng đều, tài chính dư dả hơn trước.

Trong chuyện tình cảm, các cặp đôi có nhiều thời gian để chia sẻ và tâm sự với nhau, nhờ thế mà những hiểu lầm được tháo gỡ, khúc mắc được xóa bỏ, tình cảm càng ngày càng thêm nồng nàn. Đây là khoảng thời gian may mắn với bạn khi cả tình duyên và tài lộc đều thăng hoa rực rỡ.

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Vận khí của người tuổi Tuất tăng lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước sang ngày 18/4, Thần Tài ghé thăm, quý nhân nâng bước, những con giáp sau 'một bước lên mây', tiền vàng rủng rỉnh, hốt hết tài lộc của thiên hạ

Bước sang ngày 18/4, Thần Tài ghé thăm, quý nhân nâng bước, những con giáp sau 'một bước lên mây', tiền vàng rủng rỉnh, hốt hết tài lộc của thiên hạ

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây "một bước lên mây", tiền vàng rủng rỉnh, hốt hết tài lộc của thiên hạ kể từ ngày 18/4/2022.

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