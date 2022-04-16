Tử vi 9 ngày tới (18/4-26/4), thời tới cản không kịp, những con giáp sau như 'cá chép hóa rồng', vươn mình nhận lộc trời ban, vận trình rực rỡ, lắm tiền nhiều của

Nhân duyên của bạn vô cùng tốt đẹp, vận đào hoa vượng phát. Người độc thân được bao "vệ tinh" vây xung quanh, biết bao con mắt chú ý, thậm chí tỏ ý ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài lịch thiệp, cách đối nhân xử thế chu đáo, khéo léo. Nhân duyên của bản mệnh vô cùng tốt đẹp, tới mức có quá nhiều người theo đuổi.

Được cát tinh soi chiếu nên tiền bạc, của cải của con giáp may mắn này tăng lên đáng kể trong 9 ngày tới. Do đó, bạn không cần lo lắng về tài chính khi tiền bạc tự tìm đến cửa. Đồng thời, quý nhân xuất hiện giúp bạn tháo gỡ nhiều khó khăn trong công việc, thậm chí giới thiệu cho bạn những cơ hội hợp tác làm ăn, kí kết hợp đồng với các đối tác triển vọng.

Tuổi Mùi

Trong 9 ngày nữa, người tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh. Nhờ đó, tài lộc của bạn trở nên tăng vọt, dương khí vượng. Người làm ăn kinh doanh cũng phát tài phát lộc, lại gặp thêm quý nhân phù trợ. Người tuổi Thân giàu chí tiến thủ nên thường được bậc tiền bối nâng đỡ. Bạn chỉ cần thêm một chút may mắn là họ có thể trở thành người lãnh đạo, ông chủ giàu có.

Chuyện tình cảm của bạn sẽ có khá nhiều biến động, tuy nhiên nhìn chung là mọi chuyện sẽ đi theo hướng tích cực. Đối với các cặp đôi yêu nhau có thể sẽ xuất hiện một số mâu thuẫn và tranh cãi giữa cả hai người nhưng đối phương sẽ là người chủ động giảng hòa và giải thích rõ ràng khiến mọi hiểu lầm sẽ sớm được xóa bỏ.

Tài lộc của người tuổi Mùi trở nên tăng vọt, dương khí vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận mệnh của người tuổi Ngọ đỏ chót như son trong 9 ngày nữa. Sự nghiệp của con giáp này gặp nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi, thu nhập được cải thiện đáng kể. Tài khoản củabạn sẽ không ngừng nảy số. Dần có bản lĩnh nên có thể đạt gặt hái được nhiều thành công, đầu tư ở đâu sinh lời ở đó. Nhờ vậy, cuộc sống sau này của bạn không còn cần phải lo lắng nhiều.

Người độc thân trở nên tự tin hơn với lựa chọn của mình. Con giáp này nhận được không ít sự quan tâm từ người khác giới. Và có vẻ như cơ hội để bản mệnh kết đôi đang đến gần rồi, bạn hãy mở lòng mình để đón nhận ngay.

Vận mệnh của người tuổi Ngọ đỏ chót như son trong 9 ngày nữa - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.