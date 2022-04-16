Tử vi 7 ngày tới, Thần Tài chấm sổ vàng, những con giáp sau thoát cảnh nghèo khó, tài khoản nảy số liên tục, công thành danh toại

Người độc thân mạnh dạn và chủ động hơn trong những buổi hẹn hò, dù đó là bạn tự mình tìm kiếm hay được người khác sắp xếp. Chưa biết kết quả ra sao nhưng đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy bạn đã sẵn sàng cho khởi đầu mới. Nếu đã có đôi, các bạn sẽ có những buổi hẹn hò ngọt ngào. Bầu không khí sẽ càng thêm vui vẻ khi cả hai cùng nhau hồi tưởng về quãng thời gian lúc mới quen.

Con giáp may mắn này sẽ không còn phải đau đầu về chuyện tiền bạc trong 7 ngày tới. Bạn có thể đầu tư vào lĩnh vực mà mình yêu thích và nhận được một khoản lời đáng kể. Nhờ đó, tài khoản của bạn sẽ không ngừng nảy số. Cuộc sống sau này của tuổi Dần không còn cần phải lo lắng nhiều.

Tuổi Thân

Bảy ngày tới là thời gian hoàng kim của người tuổi Thân. Những nỗ lực của bạn sẽ được ghi nhận và đền đáp xứng đáng. Trong công việc, bạn sẽ có sự thăng tiến mạnh, cũng kết giao được nhiều người có chỗ đứng trong xã hội và mở ra cho họ vô khối những cơ hội làm ăn tốt đẹp, giúp họ ngày càng trở nên giàu có hơn.

Chuyện tình cảm của bạn sẽ có khá nhiều biến động, tuy nhiên nhìn chung là mọi chuyện sẽ đi theo hướng tích cực. Đối với các cặp đôi yêu nhau có thể sẽ xuất hiện một số mâu thuẫn và tranh cãi giữa cả hai người nhưng đối phương sẽ là người chủ động giảng hòa và giải thích rõ ràng khiến mọi hiểu lầm sẽ sớm được xóa bỏ. Sau những trải nghiệm như vậy, chuyện tình cảm của hai bạn sẽ thêm khăng khít và gắn bó hơn.

Người tuổi Thân có sự thăng tiến mạnh, cũng kết giao được nhiều người có chỗ đứng trong xã hội- Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ có nhiều cơ hội đầu tư tốt và mang về lợi nhuận lớn trong 7 ngày nữa. Bạn cũng đón nhận nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Người độc thân sẽ có nhiều cơ hội để tìm kiếm và gặp gỡ cho mình một nửa phù hợp. Bạn có thể bạn sẽ bắt gặp người ấy qua một lần giới thiệu gặp mặt từ phía bạn bè, người thân, hoặc cũng có thể là ngay tại nơi làm việc của bạn.

Người tuổi Tuất sẽ có nhiều cơ hội đầu tư tốt và mang về lợi nhuận lớn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.