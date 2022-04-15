Từ ngày 17/4 đến ngày 21/4, Chính Quan tỏa sáng, những con giáp sau 'đạp trúng mỏ vàng', đổi đời hết khổ, gặp dữ hóa lành, tình ái thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 15/04/2022 21:15

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây "đạp trúng mỏ vàng", đổi đời hết khổ, gặp dữ hóa lành, tình ái thăng hoa trong 5 ngày tới.

Tuổi Thân

Được Chính Quan và quý nhân che chở, con giáp may mắn này có thể tự tin triển khai các kế hoạch mà bạn đã ấp ủ từ lâu. Miễn là bạn đã đặt tâm huyết cũng như có những tính toán phù hợp với thực tế thì hãy cứ mạnh dạn chia sẻ kế hoạch đó với mọi người. Năng lực của bạn đủ để bạn có thể tự tin về bản thân. Ngoài ra, Cát tinh cũng giúp người tuổi Thân tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và duy trì trong suốt một thời gian dài.

Phương diện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc khi người độc thân nhận được nhiều sự chú ý của bạn bè khác giới. Bạn chỉ cần bạn chủ động nắm bắt cơ hội thì không khó để gặp được người phù hợp. Nếu đã có đôi có cặp, bạn nên tạo niềm vui bất ngờ cho người ấy để thêm phần gắn kết.

 

con giap may man
 Cát tinh cũng giúp người tuổi Thân tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và duy trì  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ mang theo cơ hội thăng tiến trong công việc cho người làm công ăn lương từ ngày 17/4 đến ngày 21/4. Bạn sẽ thể hiện được năng lực cá nhân của mình và đạt được những thành công nhất định, khiến cấp trên phải thăng chức, tăng lương cho bạn. Với người làm công ăn lương, con giáp phát tài tuần này đang có những tính toán thông minh và phù hợp với điều kiện thực tế nên lợi nhuận thu về không hề nhỏ.

Chuyện tình cảm khá yên bình, dù không phải lúc nào cũng ngọt ngào và lãng mạn như thuở mới yêu nhưng bạn cảm thấy thích sự ổn định này. Người kia luôn là người đầu tiên hai bạn nghĩ tới mỗi khi định làm một việc gì đó nên tránh được rất nhiều hiểu lầm đáng tiếc.

 

con giap may man 1
Người tuổi Ngọ sẽ mang theo cơ hội thăng tiến trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có được sự hăng hái, năng động trong công việc, lại nhận được sự chỉ dẫn của cấp trên nên mọi việc tiến triển vô cùng thuận lợi trong 5 ngày nữa. Ngoài ra, bạn được quý nhân phù trợ lại gặp đúng thời điểm thuận lợi nên có cơ hội cất nhắc lên vị trí cao hơn, hãy cố gắng học hỏi và trau dồi thêm kiến thức để bản thân thêm vững mạnh.

Người độc thân được đón một khoảng thời gian đào hoa ngập lối trong thời gian tới. Bạn không chỉ được giới thiệu mà còn tự gặp được những đối tượng khá triển vọng. Chỉ cần bạn cởi mở trò chuyện với mọi người thì xung quanh chẳng bao giờ thiếu người đưa kẻ đón. 

 

con giap may man 2
Người tuổi Tuất có được sự hăng hái, năng động trong công việc, lại nhận được sự chỉ dẫn của cấp trên nên mọi việc tiến triển vô cùng thuận lợi  - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ ngày 16/4 đến ngày 25/4, Thần Tài ghé thăm, những con giáp sau như 'cá chép vượt vũ môn', tài lộc vào nhà 'ào ào như thác đổ', tình duyên viên mãn

Từ ngày 16/4 đến ngày 25/4, Thần Tài ghé thăm, những con giáp sau như 'cá chép vượt vũ môn', tài lộc vào nhà 'ào ào như thác đổ', tình duyên viên mãn

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây như "cá chép vượt vũ môn", tài lộc vào nhà "ào ào như thác đổ", tình duyên viên mãn trong 10 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 4 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 5 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 6 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới