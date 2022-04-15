Từ ngày 17/4 đến ngày 21/4, Chính Quan tỏa sáng, những con giáp sau 'đạp trúng mỏ vàng', đổi đời hết khổ, gặp dữ hóa lành, tình ái thăng hoa

Phương diện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc khi người độc thân nhận được nhiều sự chú ý của bạn bè khác giới. Bạn chỉ cần bạn chủ động nắm bắt cơ hội thì không khó để gặp được người phù hợp. Nếu đã có đôi có cặp, bạn nên tạo niềm vui bất ngờ cho người ấy để thêm phần gắn kết.

Được Chính Quan và quý nhân che chở, con giáp may mắn này có thể tự tin triển khai các kế hoạch mà bạn đã ấp ủ từ lâu. Miễn là bạn đã đặt tâm huyết cũng như có những tính toán phù hợp với thực tế thì hãy cứ mạnh dạn chia sẻ kế hoạch đó với mọi người. Năng lực của bạn đủ để bạn có thể tự tin về bản thân. Ngoài ra, Cát tinh cũng giúp người tuổi Thân tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và duy trì trong suốt một thời gian dài.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ mang theo cơ hội thăng tiến trong công việc cho người làm công ăn lương từ ngày 17/4 đến ngày 21/4. Bạn sẽ thể hiện được năng lực cá nhân của mình và đạt được những thành công nhất định, khiến cấp trên phải thăng chức, tăng lương cho bạn. Với người làm công ăn lương, con giáp phát tài tuần này đang có những tính toán thông minh và phù hợp với điều kiện thực tế nên lợi nhuận thu về không hề nhỏ.

Chuyện tình cảm khá yên bình, dù không phải lúc nào cũng ngọt ngào và lãng mạn như thuở mới yêu nhưng bạn cảm thấy thích sự ổn định này. Người kia luôn là người đầu tiên hai bạn nghĩ tới mỗi khi định làm một việc gì đó nên tránh được rất nhiều hiểu lầm đáng tiếc.

Người tuổi Ngọ sẽ mang theo cơ hội thăng tiến trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có được sự hăng hái, năng động trong công việc, lại nhận được sự chỉ dẫn của cấp trên nên mọi việc tiến triển vô cùng thuận lợi trong 5 ngày nữa. Ngoài ra, bạn được quý nhân phù trợ lại gặp đúng thời điểm thuận lợi nên có cơ hội cất nhắc lên vị trí cao hơn, hãy cố gắng học hỏi và trau dồi thêm kiến thức để bản thân thêm vững mạnh.

Người độc thân được đón một khoảng thời gian đào hoa ngập lối trong thời gian tới. Bạn không chỉ được giới thiệu mà còn tự gặp được những đối tượng khá triển vọng. Chỉ cần bạn cởi mở trò chuyện với mọi người thì xung quanh chẳng bao giờ thiếu người đưa kẻ đón.

Người tuổi Tuất có được sự hăng hái, năng động trong công việc, lại nhận được sự chỉ dẫn của cấp trên nên mọi việc tiến triển vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.