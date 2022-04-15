Từ ngày 16/4 đến ngày 25/4, Thần Tài ghé thăm, những con giáp sau như 'cá chép vượt vũ môn', tài lộc vào nhà 'ào ào như thác đổ', tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 15/04/2022 11:27

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây như "cá chép vượt vũ môn", tài lộc vào nhà "ào ào như thác đổ", tình duyên viên mãn trong 10 ngày tới.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này có khả năng kiếm tiền cực đỉnh, tiêu tiền cũng nhiều vô kể trong 10 ngày nữa. Tuy nhiên, bạn càng tiêu tiền nhiều bao nhiêu, lại càng có khả năng kiếm lại nhiều bấy nhiêu. Vận mệnh của bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ. Việc túng thiếu hay vay nợ đối với con giáp này gần như không có. Bởi vì bạn sống lương thiện, vui vẻ, hòa đồng nên được nhiều người yêu mến. Khi khó khăn lúc nào bạn có người ra tay giúp đỡ, gặp đại nạn cũng nhanh chóng vượt qua. Với bạn, kiếm tiền luôn là mục tiêu lớn.

Vận đào hoa của bạn cũng ngày càng nở rộ. oBạn được nhiều người theo đuổi. Với những Xử Nữ đang để ý đến ai đó thì tình yêu của bạn ngày một "đơm hoa kết trái". Những người còn độc thân cũng tìm được đối tượng phù hợp với mình qua những buổi tụ tập, hội họp bạn bè.

con giap may man
Người tuổi Dần có khả năng kiếm tiền cực đỉnh, tiêu tiền cũng nhiều vô kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Bởi vì luôn hết mình trong công việc nên người tuổi Sửu nhận lại nhiều cơ hội thăng tiến, thu nhập cũng được đảm bảo từ ngày 16/4 đến ngày 25/4. Những việc bạn làm đều đạt được nhiều thành tựu bản thân mong muốn. Vì vậy, bạn hãy giữ tinh thần bình tĩnh, cố gắng hết sức để được công nhận, nể phục. Tuy nhiên, khi đạt được mục tiêu cũng chớ vội ngủ quên trên chiến thắng kẻo bạn sẽ sớm thụt lùi so với người khác.

 

Về tình cảm, bạn cũng có đào hoa chiếu mệnh, người độc thân nhiều cơ hội để tìm được người chung đôi. Trong khi đó, người có đôi cũng sẽ có nhiều giây phút hạnh phúc và vui vẻ bên nửa kia. Người ấy chính là nguồn động viên lớn lao của bạn trong cuộc sống này.

 

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Người tuổi Sửu nhận lại nhiều cơ hội thăng tiến, thu nhập cũng được đảm bảo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố trong 10 ngày tới. Bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt được thời cơ tốt, sẽ tự mình phát huy được tiềm năng vốn có, và có khi chỉ đang chờ đợi thời cơ để bùng nổ. Phương diện tài lộc cũng có dấu hiệu chuyển biến khả quan đôi chút, công việc thuận lợi đem lại khoản thu đều đặn cho con giáp này, cuộc sống được đảm bảo. Người làm kinh doanh cũng có thể yên tâm trong ngày hàng hóa lưu thông suôn sẻ, lợi nhuận đổ về đều đều.

Bên cạnh đó, bạn có thể tìm được tình yêu hay không chỉ là vấn đề duyên đố. Vận đào họa của Nhân Mã ngày càng nở rộ. Người còn độc thân sẽ gặp gỡ được người phù hợp với mình qua mạng xã hội hoặc qua những ứng dụng hẹn hò. Do đó, bạn nên mở lòng mình hơn chút nữa.

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Người tuổi Mùi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố trong 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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