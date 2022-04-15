Từ ngày 17/4 đến ngày 21/4, Thần Tài 'báo mộng kim tiền', những con giáp sau 'đạp trúng hố vàng', tiền tiêu rủng rỉnh, cầu được ước thấy, cuộc đời 'nở hoa'

Tâm linh - Tử vi 15/04/2022 00:52

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây "đạp trúng hố vàng", tiền tiêu rủng rỉnh, cầu được ước thấy, cuộc đời "nở hoa" trong 5 ngày tới.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này có cát tinh chiếu mệnh nên dễ gặp may mắn hơn người khác trong 5 ngày nữa. Cuộc sống hay công việc của bạn đều rất suôn sẻ, ít khi gặp phải thất bại, cố gắng bỏ ra đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Đồng thời, bạn làm việc gì cũng thuận lợi, có tương lai, được mọi người tán thưởng. Tuy nhiên, bạn chỉ cần quyết tâm làm gì thì chắc chắn sẽ đạt được kết quả đáng kinh ngạc.

Khoảng thời gian tới là thời điểm thích hợp để các cặp đôi đang yêu nhau có cơ hội thúc đẩy tình yêu của mình thêm  thăng hoa, bước sang một trang mới. Người độc thân cũng có thêm sự tự tin để theo đuổi hạnh phúc của mình, không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào nữa.

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 Cuộc sống hay công việc của người tuổi Dần đều rất suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Từ ngày 17/4 đến ngày 21/4, người tuổi Ngọ không còn phải đau đầu vì tiền, không còn phải lao đao vì cơm áo gạo tiền bởi vận quý nhân hưng thịnh mang lại cơ hội thăng tiến, cơ hội tăng thu nhập. Ngoài ra, nhờ Thần Tài "báo mộng", bạn có thể thông qua các mối quan hệ mà tạo dựng một sự nghiệp hanh thông với nguồn thu nhập dồi dào.

Nhân duyên của bạn vô cùng tốt đẹp, vận đào hoa vượng phát. Người độc thân được bao "vệ tinh" vây xung quanh, biết bao con mắt chú ý, thậm chí tỏ ý ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài lịch thiệp, cách đối nhân xử thế chu đáo, khéo léo. Nhân duyên của bản mệnh vô cùng tốt đẹp, tới mức có quá nhiều người theo đuổi.

 

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Vận quý nhân hưng thịnh mang lại cho người tuổi Ngọ cơ hội thăng tiến, cơ hội tăng thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu gặp được khá nhiều may mắn trên con đường phát triển sự nghiệp trong 5 ngày nữa. Đồng thời, quý nhân xuất hiện giúp bạn tháo gỡ nhiều khó khăn trong công việc, thậm chí giới thiệu cho bạn những cơ hội hợp tác làm ăn, kí kết hợp đồng với các đối tác triển vọng.

 

Chuyện tình cảm khá yên bình, dù không phải lúc nào cũng ngọt ngào và lãng mạn như thuở mới yêu nhưng bạn cảm thấy thích sự ổn định này. Người kia luôn là người đầu tiên hai bạn nghĩ tới mỗi khi định làm một việc gì đó nên tránh được rất nhiều hiểu lầm đáng tiếc.

 

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Người tuổi Dậu gặp được khá nhiều may mắn trên con đường phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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