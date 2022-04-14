Tử vi 4 ngày tới (16/4-19/4), Thần Phật yêu chiều, những con giáp sau 'hứng cả rổ tiền', sự nghiệp hanh thông, giàu sụ khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 14/04/2022 17:35

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ "hứng cả rổ tiền", sự nghiệp hanh thông, giàu sụ khó ai bì kịp nhờ có sự trợ giúp của Thần Phật trong 4 ngày tới.

Tuổi Sửu

Phương diện tài lộc của con giáp may mắn này sẽ có nhiều khởi sắc nhờ Thần Phật nâng đỡ trong 4 ngày nữa. Đồng thời, bạn không ngừng mở rộng mối quan hệ hợp tác, việc làm ăn có nhiều lợi nhuận hơn, hợp tác hay ký kết được hợp đồng lớn, mang về lợi nhuận cho chính bản thân và cả những người xung quanh. Tiền bạc cũng không ngừng đổ về túi một cách ổn định và thường xuyên chứ không còn cảnh nay đầy mai vơi nữa.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân sẽ trở nên tự tin và cởi mở hơn với mọi người xung quanh, để nhiều người thấy được ưu điểm của mình, vì thế sẽ có rất nhiều người tỏ ý muốn kéo gần khoảng cách với bạn. Người đã lập gia đình được sống trong một bầu không khí hài hòa và hạnh phúc. Bạn biết cân bằng cuộc sống và sự nghiệp, nhờ đó mà có thời gian quan tâm và chăm sóc bạn đời của mình chu đáo.

con giap may man
Việc làm ăn của người tuổi Sửu có nhiều lợi nhuận hơn, hợp tác hay ký kết được hợp đồng lớn, mang về lợi nhuận cho chính bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi đã phát triển hanh thông nhờ Thực Thần thúc đẩy trong 4 ngày tới. Đây là thời điểm bản mệnh cầu tài được tài, chẳng phải lo lắng gì đến chuyện thiếu tiền tiêu. Người làm đầu tư có thể thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư triển vọng trước đó. Người làm công ăn lương cũng có thể đón tin vui về đường công danh sự nghiệp. Với những thành tựu đã gặt hái được cộng với thái độ làm việc chỉn chu và nghiêm túc, bạn được cấp trên xem xét điều chỉnh chức vụ và mức lương thưởng phù hợp, quý nhân đề bạt.

Chuyện tình cảm đôi lứa ổn định, dù thỉnh thoảng có xích mích nhưng không đáng kể, thậm chí, đó giống như một thứ gia vị cần có cho một mối quan hệ. Người độc thân có thể sẽ đón nhận một vài bất ngờ lớn, cứ thoải mái tận hưởng và đón chờ nhiều điều bất ngờ sắp tới.

 

con giap may man 1
Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi đã phát triển hanh thông nhờ Thực Thần thúc đẩy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Với tính cách dũng cảm, quan điểm luôn thận trọng và gan dạ và vô cùng trách nhiệm, bất kể trong công việc hay trong gia đình, người tuổi Dậu luôn là người gánh vác trách nhiệm nặng nề nhất. Họ luôn có mục tiêu sống và phương hướng sống rất rõ ràng, làm bất cứ chuyện gì, quyết định gì đều được suy nghĩ tính toán kỹ lưỡng chứ không bị cảm tính chi phối. Đối với bạn, áp lực lại chính là nguồn dinh dưỡng nuôi sống mạnh mẽ ý chí và thực lực để chinh phục những mục tiêu mới.

Đáng mừng hơn, dù thời điểm này bạn khá bận rộn nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới tình cảm cá nhân mà ngược lại, mối quan hệ giữa bạn và người ấy còn được củng cố thắm thiết hơn. Còn với những người độc thân, bạn có thể thông qua mối quan hệ trong công việc tìm được nửa kia cho mình.

 

con giap may man 2
Người tuổi Dậu có thể thông qua mối quan hệ trong công việc tìm được nửa kia cho mình - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước sang ngày 16/4, Thần Tài nối gót theo sau, những con giáp sau lương thưởng tăng lên hậu hĩnh, thành công trong tầm tay, tình duyên đủ đầy

Bước sang ngày 16/4, Thần Tài nối gót theo sau, những con giáp sau lương thưởng tăng lên hậu hĩnh, thành công trong tầm tay, tình duyên đủ đầy

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây ra lương thưởng tăng lên hậu hĩnh, thành công trong tầm tay, tình duyên đủ đầy kể từ ngày 16/4/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 4 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 5 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới