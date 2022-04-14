Bước sang ngày 16/4, Thần Tài nối gót theo sau, những con giáp sau lương thưởng tăng lên hậu hĩnh, thành công trong tầm tay, tình duyên đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 14/04/2022 14:43

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây ra lương thưởng tăng lên hậu hĩnh, thành công trong tầm tay, tình duyên đủ đầy kể từ ngày 16/4/2022.

Tuổi Dần

Vận trình tài lộc của con giáp may mắn này sẽ khởi sắc rực rỡ ngay kể từ ngày 16/4. Dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra. Đặc biệt, người làm đầu tư, kinh doanh có thể nhân cơ hội này để mở rộng mạng lưới khách hàng hoặc quy mô kinh doanh của mình. Bạn chắc chắn sẽ nhận được sự hậu thuẫn lớn lao của người thân và bạn bè xung quanh, khiến mọi việc tiến triển càng thêm thuận lợi.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân với vẻ ngoài hấp dẫn và tính cách cởi mở dễ dàng thu hút được ánh mắt của người khác giới. Khi nhận được lời mời làm quen của nhiều người, bạn có thể xem xét giữ quan hệ bạn bè với đối phương trước, đến khi hai người hiểu rõ hơn về nhau rồi đưa ra quyết định cũng không muộn.

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Người tuổi Dần nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

 

Sau ngày 16/4, tài lộc của người tuổi Ngọ có nhiều điều vô cùng suôn sẻ và thăng hoa nhờ Thần Tài nâng đỡ. Bạn có các nguồn thu nhập khá, cả công việc chính và phụ đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Người buôn bán kinh doanh gặp nhiều thuận lợi nên tài lộc đổ ào ào về trong túi. Do tài lộc hanh thông, nên phương diện đầu tư bạn có tham vọng không nhỏ, nhưng chỉ cần đầu tư vừa phải là có thể đảm bảo an toàn cho tiền bạc, tốt nhất nên suy nghĩ kỹ trước khi làm việc gì.

Người độc thân hứa hẹn sẽ có những buổi hẹn hò như ý trong khoảng thời gian này, chỉ cần bạn chịu mở lòng đón nhận mà thôi. Do đó, bạn đừng quá do dự hay lo lắng, bạn có những nét hấp dẫn rất riêng, vì thế, bạn hoàn toàn có thể thu hút một ai đó ngay từ những ánh nhìn đầu tiên đấy.

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Tài lộc của người tuổi Ngọ có nhiều điều vô cùng suôn sẻ và thăng hoa  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất suôn sẻ bất ngờ trong thời gian tới. Với người kinh doanh, buôn bán, việc giải tỏa được ách tắc về hàng hóa, thủ tục xuất nhập cảnh… sẽ giúp đương số bội thu, tiền vàng tới tấp chảy về túi. Người làm công ăn lương được khẳng định năng lực, gia tăng hay củng cố địa vị trong tập thể mà thu về mức lương cũng tốt hơn. Việc ký kết hợp đồng thuận lợi bất ngờ.

Bên cạnh đó, quan hệ xã giao hài hòa cũng giúp bạn vô tình gặp được hoặc được người thân quen giới thiệu cho các đối tượng triển vọng. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn có thể nhanh chóng tìm cách giữ quan hệ với người ấy. Với người đã lập gia đình, quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một bền vững hơn. Hai người nhanh chóng tháo gỡ được những hiểu lầm và ngày càng thấu hiểu nhau hơn.

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Người tuổi Tuất suôn sẻ bất ngờ trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12h ngày 15/4, Thần Tài 'mở rương vàng', những con giáp sau như 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, tình duyên đỏ thắm

Đúng 12h ngày 15/4, Thần Tài 'mở rương vàng', những con giáp sau như 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, tình duyên đỏ thắm

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây ra như "gà hóa phượng hoàng", tiền tài ngập két, tình duyên đỏ thắm đúng 12h ngày 15/4/2022.

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