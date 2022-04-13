Bước sang ngày 15/4, Thần Tài nuông chiều, những con giáp sau như 'chuột sa hũ nếp', mua nhà sắm xe chỉ trong chớp mắt, tình duyên mặn nồng

Tâm linh - Tử vi 13/04/2022 20:49

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây ra như "chuột sa hũ nếp", mua nhà sắm xe chỉ trong chớp mắt, tình duyên mặn nồng kể từ ngày 15/4/2022.

Tuổi Dần

Nhờ Thần Tài phù trợ, con giáp may mắn này trở nên phú quý, vận khí luôn hanh thông sau ngày 15/4. Bạn sẽ gặp làn gió mới, tiền chất thành núi, nhận nhiều của cải và phúc lành, gặp may mắn, kiếm nhiều tiền và trở thành người giàu có. Do đó, cuộc sống của bạn như bước qua trang mới, từ sự nghiệp, đời sống tình cảm hay tài vận đều có cơ hội thăng hoa. Bạn không những gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống mà bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp này sẽ có nhiều cơ hội cải thiện đường tình duyên. Người độc thân thêm phần chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình, một số bạn có thể nảy sinh tình yêu nơi công sở với đồng nghiệp sớm chiều đụng mặt nhưng trước đó ít cơ hội nói chuyện với nhau.

con giap may man
Người tuổi Dần trở nên phú quý, vận khí luôn hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận may của người tuổi Ngọ không chỉ lội ngược dòng mà cuộc sống cũng được nâng lên tầm cao mới sau khi bước sang ngày 15/4. Bạn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ngoài ra bạn cũng gặp được nhiều may mắn, công việc thăng hoa kéo theo tài vận dồi dào, người nghèo sẽ phất lên như diều gặp gió, ngày giàu sẽ càng giàu hơn.

Không những có đường công danh sự nghiệp sáng rõ, bạn cũng có chuyện tình duyên mặn nồng. Người còn độc thân cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. Người đã có gia đình sẽ có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau, chia sẻ và thấu hiểu nhau nhiều hơn trước.

con giap may man 1
Vận may của người tuổi Ngọ không chỉ lội ngược dòng mà cuộc sống cũng được nâng lên tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có vận trình tài lộc đầy khởi sắc và rực rỡ kể từ ngày 15/4. Tài vận của bạn sẽ ngày càng vượng phát. Ngay cả khi bạn đã trải qua một số thăng trầm và khó khăn, bạn đều có thể bù đắp cho những mất mát của mình trong thời gian tới. Không chỉ vậy, bạn cũng có cơ hội thực hiện được lý tưởng của mình. Những điều may mắn và giàu có sắp tới có lẽ bạn cũng chưa từng nghĩ đến. Bạn nhận nhiều phúc khí, tài lộc rộng mở, danh vọng cũng chào đón bạn.

Bên cạnh đó, bạn có thể gây ấn tượng với người khác ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Người độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Đồng thời, bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, không nên tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình. Bạn hãy thử mở lòng ra để đón nhận sự quan tâm của người khác.

con giap may man 2
Người tuổi Hợi có vận trình tài lộc đầy khởi sắc và rực rỡ  - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài nâng bước, quý nhân tương trợ, những con giáp sau như 'cá gặp nước', tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài phủ phê, tình duyên viên mãn trong 15 ngày tới

Thần Tài nâng bước, quý nhân tương trợ, những con giáp sau như 'cá gặp nước', tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài phủ phê, tình duyên viên mãn trong 15 ngày tới

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài phủ phê, tình duyên viên mãn trong 15 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 2 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 4 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 5 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 5 giờ 40 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới