Tử vi 10 ngày tới (15/4-24/4), Thần Tài mở 'kho vàng', những con giáp sau sự nghiệp hanh thông, kiếm tiền siêu dễ, sớm giàu 'nứt đố đổ vách'

Tâm linh - Tử vi 13/04/2022 02:31

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp hanh thông, kiếm tiền siêu dễ, sớm giàu "nứt đố đổ vách" trong 10 ngày tới.

Tuổi Mão

Khả năng kiếm tiền của con giáp may mắn này sẽ được phát huy tối đa trong 10 ngày nữa. Bạnkhông chỉ gặp nhiều may mắn mà còn được quý nhân phù trợ, gặt hái được thành công một cách nhanh chóng. Khi gặp khó khăn, bạn vẫn giải quyết tốt vấn đề và nhanh chóng thực hiện được kế hoạch đã đặt ra.

Bên cạnh đó, bạn sẽ lao vào tình yêu với tốc độ chóng mặt. Nếu đã có đôi hoặc đã kết hôn, mối quan hệ giữa bạn và người ấy sẽ trở nên thân mật và có chiều sâu hơn. Với những người còn độc thân, bạn sẽ tìm kiếm được tình yêu của đời mình. Bạn sẽ có cơ hội gặp được một người đặc biệt thu hút và bắt đầu một mối quan hệ đầy ngọt ngào, lãng mạn. Mặc dù mối quan hệ này có thể phát triển khá chậm nhưng bạn sẽ có những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ.

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Người tuổi Mão được quý nhân phù trợ, gặt hái được thành công một cách nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được Thần Tài ban phát tài lộc nên công việc xuôi thuận trong 10 ngày tới đây. Những điều may mắn, tốt đẹp nối tiếp nhau gõ cửa nhà con giáp này. Bạn cũng có cơ hội thăng tiến quan trọng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng, đối tác làm ăn tin cậy. Do đó, bạn càng làm việc, chăm chỉ, toàn tâm toàn ý thì sẽ thu về thành quả xứng đáng. 

Đời sống tình cảm của con giáp này sẽ diễn ra êm đêm, tốt đẹp. Những người đang mối quan hệ có khả năng cao sẽ kết hôn với nửa kia, người độc thân có thể sẽ tìm được một mảnh ghép phù hợp cho mình. Còn đối với những người đã lập gia đình, bạn có thể sẽ có những xung đột không mong muốn với đối phương. Song, với sự thấu hiểu lẫn nhau, bạn sẽ có thể giải quyết mọi vấn đề dù là nhỏ hay lớn. 

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Người tuổi Dậu được Thần Tài ban phát tài lộc nên công việc xuôi thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong 10 ngày nữa, người tuổi Hợi sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh. Ngoài ra, bạn rất lương thiện, biết kính trên nhường dưới, đối nhân xử thế đâu vào đấy nên được mọi người yêu mến, giúp đỡ, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Ngoài ra, bạn sẽ có một khoảng thời gian khá tốt trong câu chuyện tình yêu. Những bạn đang độc thân dự kiến có tin vui sắp đến. Những người chưa lập gia đình có thể gặp được tình yêu đích thực của đời mình.

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Người tuổi Hợi sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây ra như "ngựa phi nước đại", sự nghiệp "thừa thắng xông lên", hầu bao rủng rỉnh, phú quý không ngờ trong 3 ngày nữa.

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