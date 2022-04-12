Tử vi 10 ngày tới (14/4-23/4), Thần Tài ghé thăm, những con giáp sau 'hứng mưa vàng', cầu được ước thấy, hưởng vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 12/04/2022 14:26

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây "hứng mưa vàng", cầu được ước thấy, hưởng vinh hoa phú quý trong 10 ngày tới đây.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này thường là người vừa hướng ngoại vừa hướng nội. Do đó, khả năng giao tiếp của bạn thu hút được rất nhiều quý nhân trong cuộc đời. Bên cạnh đó, bạn cũng biết cách gắn kết những người khác biệt lại với nhau và làm cho họ hòa hợp.

Trong 10 ngày tới, sự tự tin của người tuổi Sửu sẽ tăng lên rất nhiều bởi sự nghiệp có nhiều bước ngoặt đáng kể. Đây là thời điểm mà bạn có thể khẳng định được khả năng của bản thân, gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp và phát triển được sự nghiệp theo hướng mong muốn. Hơn nữa, tình yêu của bạncũng rất suôn sẻ, thuận lợi. Chính người ấy là quý nhân luôn giúp đỡ và đồng hành trong cuộc sống, khiến bạn đi hết từ thành công này tới thành công khác.

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Sự tự tin của người tuổi Sửu sẽ tăng lên rất nhiều bởi sự nghiệp có nhiều bước ngoặt đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong 10 ngày tới, người tuổi Dần có đường công danh rộng mở, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, thu nhập cũng ở mức cao hơn những người bình thường. Bên cạnh đó, bạn có tính cách rộng lượng, hào phóng, không hay so đo tính toán. Do đó, bạn thường chi tiêu thoải mái cho những người xung quanh. Bạn hay giúp đỡ bạn bè nên cũng được người khác giúp đỡ lại khi cần thiết. Những mối quan hệ xã hội của những người này đều có chất lượng, mang đến cho họ những cơ hội tài chính vững vàng.

Phương diện tình cảm nhìn chung ổn định, dù vợ chồng bạn đều làm việc vất vả nên ít có thời gian dành cho nhau. May mắn là cả hai đều ý thức rất rõ nghĩa vụ của mình với gia đình nên đôi bên luôn cố gắng hết sức để thông cảm và giúp đỡ nhau.

 

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Đường công danh của người tuổi Dần sẽ rộng mở, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp thăng hoa sẽ càng giúp cho người tuổi Mùi có một túi tiền rủng rỉnh trong 10 ngày nữa. Nhờ những mối quan hệ tốt, người làm ăn kinh doanh có thể mở rộng hợp tác. Người làm công ăn lương cũng được quý nhân phù trợ, Thần Tài để ý đến nên công việc thuận lợi. Từ sự nghiệp, tài vận đến những mối quan hệ trong cuộc sống của bạn cũng có nhiều khởi sắc vượt bậc. 

Ngoài ra, tình yêu của con giáp này cũng sẽ nở rộ trong thời gian này. Đây là thời điểm mà bạn có thể gặp được người tình trong mộng của mình, hoặc nếu đã có đôi thì mối quan hệ sẽ bước sang một bước tiến mới đầy mong chờ.

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Sự nghiệp thăng hoa sẽ càng giúp cho người tuổi Mùi có một túi tiền rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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