Tử vi 9 ngày tới (13/4-21/4), Thần Tài trải chiếu lộc, những con giáp sau như 'cá chép hoá rồng', sự nghiệp hanh thông, đếm tiền không xuể, tiêu hoài không hết

Trên phương diện tình cảm, người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ phát triển hài hòa giúp bạn có thể tự gặp được người ưng ý mà không cần người khác giới thiệu. Với các cặp đôi, quan hệ đôi bên có dấu hiệu được hàn gắn, có lẽ hai người đã biết cách đặt mình vào vị trí của đối phương và suy nghĩ cho nhau. Sự cảm thông và bao dung khiến những tổn thương trước đó dần được chữa lành.

Con giáp may mắn này dễ dàng đạt được kết quả như ý trong 9 ngày tới đây. Nhiều cơ hội đang mở ra trước mắt, bạn chỉ cần nhanh chóng nắm bắt được. Ngoài ra, bạn thường hào phóng, rộng rãi với mọi người nhưng điều này không khiến tiền bạc hư hao, trái lại nó còn đem về cho bạn những mối làm ăn tốt đẹp. Tài chính nhờ vậy cũng ngày càng dồi dào, hưng vượng.

Người tuổi Dần dễ dàng đạt được kết quả như ý trong 9 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ luôn làm việc chăm chỉ, tích cực kiếm tiền nên không lúc nào lo thiếu tiền. Nhờ giỏi giao tiếp, bạn cũng xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt, có ích cho công việc và cuộc sống tương lai. Bước vào 9 ngày nữa, bạn có thể sẽ tìm được cơ hội để xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới, muốn giàu có giàu, muốn hạnh phúc có hạnh phúc, nhìn chung cuộc sống đủ đầy viên mãn.

Đường tình cảm được Tam Hợp nâng đỡ nên con giáp này may mắn hơn người. Mặt ngoại giao tốt đẹp, được nhiều người yêu quý, luôn nở nụ cười thân thiện trên môi. Tình yêu thuận lợi, không có mâu thuẫn xảy ra.

Người tuổi Ngọ luôn làm việc chăm chỉ, tích cực kiếm tiền nên không lúc nào lo thiếu tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Phương diện tài chính của người tuổi Tuất có sự phát triển khá đáng mừng. Người làm công ăn lương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên dễ được thưởng nóng, tăng lương. Các khoản thu nhập chính và phụ của bản mệnh tăng nhanh chóng, tuy vất vả và phải hi sinh nhiều thời gian riêng tư hơn nhưng thành quả thu về thực sự đáng để tự hào.

Bên cạnh đó, trời sinh con giáp này đã có tính cách hồn nhiên, nhiệt tình và rất tốt bụng. Những người này có tính cách hòa đồng, thích kết bạn và có khả năng thu hút nhiều đối tượng. Ở mỗi nơi bạn xuất hiện, bầu không khí đều nhanh chóng nóng lên và trở nên rôm rả nhờ khả năng khuấy động bầu không khí tài tình.

Phương diện tài chính của người tuổi Tuất có sự phát triển khá đáng mừng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.