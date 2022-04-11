Thần Tài ghé thăm sau ngày 13/4, những con giáp sau như 'chuột sa hũ nếp', tiền bạc đếm không xuể, sự nghiệp hanh thông, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 11/04/2022 14:15

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như "chuột sa hũ nếp", tiền bạc đếm không xuể, sự nghiệp hanh thông, sung túc bất ngờ kể từ ngày 13/4/2022.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này luôn tràn đầy phúc khí, dễ gần, dễ hòa đồng và có vận số tuyệt vời sau ngày 13/4. Đồng thời, phúc khí của bạn cũng liên miên, vận may lớn nhỏ như lò xo, tương lai không giới hạn, tiền bạc có chủ, sự nghiệp hanh thông. Do đó, con đường kiếm tiền của bạn sẽ ngày càng rộng mở, có thể nhân đôi thu nhập, cuộc sống sung túc trong tương lai.

Trong vận trình tình cảm, mối quan hệ lứa đôi của bạn đang nóng lên nhanh chóng, điều đó cho thấy kế hoạch hâm nóng tình cảm mà bạn sắp xếp trước đó đang phát huy tác dụng. Người độc thân hãy lấy can đảm để thể hiện tình yêu với người trong lòng, may mắn giúp tỷ lệ thành công khá cao.

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Con đường kiếm tiền của người tuổi Dần sẽ ngày càng rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ nhận được nhiều may mắn từ các mối quan hệ mình đã bỏ công xây dựng và vun vén trước đó. Bạn cũng vốn thẳng thắn và chân thành, cách làm việc dứt khoát cũng được mọi người ghi nhận, dễ nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của người khác. Bên cạnh đó, bạn là người tham vọng, có tầm nhìn xa lại can đảm hơn người. Do đó, bạn có cơ hội được khẳng định tài năng và bản lĩnh của mình, càng có chỗ đứng nhất định trong xã hội.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ hoặc được mai mối giới thiệu cho đối tượng ưng ý. Khi đã gặp được người ưng ý, bạn nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đừng để hạnh phúc vuột mất. 

 

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Người tuổi Sửu có cơ hội được khẳng định tài năng và bản lĩnh của mình, càng có chỗ đứng nhất định trong xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi có nhiều khởi sắc ngay từ đầu tuần nhờ có Thần Tài ghé thăm trong thời gian tới. Bạn có các nguồn thu nhập khá, cả công việc chính và phụ đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Người buôn bán kinh doanh gặp nhiều thuận lợi khi được khách hàng và đối tác tin tưởng nên tiền đổ về túi nhanh chóng.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn cũng sẽ có nhiều cơ hội cải thiện và khởi sắc hơn. Người độc thân thêm phần chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình, một số bạn có thể nảy sinh tình yêu nơi công sở với đồng nghiệp sớm chiều đụng mặt nhưng trước đó ít cơ hội nói chuyện với nhau.

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Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi có nhiều khởi sắc ngay từ đầu tuần nhờ có Thần Tài ghé thăm - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Càn khôn xoay chuyển kể từ ngày 13/4, những con giáp sau kiếm tiền dễ như trở bàn tay, của cải 'tràn vào nhà', vận may đỏ rực

Càn khôn xoay chuyển kể từ ngày 13/4, những con giáp sau kiếm tiền dễ như trở bàn tay, của cải 'tràn vào nhà', vận may đỏ rực

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây kiếm tiền dễ như trở bàn tay, của cải 'tràn vào nhà', vận may đỏ rực kể từ ngày 13/4/2022.

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