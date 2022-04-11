Tử vi 9 ngày tới, Thần Tài cưng chiều, những con giáp sau 'ngồi không cũng có lộc', đổi vận giàu lên vun vút, vạn sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 11/04/2022 00:55

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây "ngồi không cũng có lộc", đổi vận giàu lên vun vút, vạn sự hanh thông trong 9 ngày tới.

Tuổi Sửu

Vận may sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ đặc biệt thịnh vượng trong thời gian tới. Bạn chỉ cần tiếp tục chăm chỉ, nỗ lực như bạn đã từng, giữ vững lập trường khi đối mặt với khó khăn, trắc trở là có thể khiến sự nghiệp ngày càng thăng tiến.

Bên cạnh đó, bạn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, người làm việc văn phòng sẽ được cấp trên trọng dụng, có thể được xem xét tăng lương thăng chức, còn đối với người kinh doanh làm ăn, thì những dự án và kế hoạch sắp tới được vận hành trơn tru, có khả năng đổi đời. Từ sự nghiệp cho tới vận trình tình cảm của con giáp này sẽ luôn suôn sẻ và thuận lợi.

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Người tuổi Sửu sẽ đặc biệt thịnh vượng trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng trong 9 ngày tới. Bạn cần biết nắm bắt thời cơ thì nhất định sẽ thành công, nếu không xây dựng được cuộc sống viên mãn như mong ước thì ít nhất cũng kiếm được nhiều tiền. Ngoài ra, đối với những người đầu tư làm ăn, thời gian tới chỉ cần nghe theo quý nhân hoặc tiền bối đi trước, bình tĩnh phát huy ưu điểm từng chút một, nhất định sẽ thăng hoa.

Đường tình duyên vô cùng suôn sẻ, bạn được chỉ lối dẫn đường, tìm thấy được những điều tưởng chừng đã mất đi. Tình cảm vợ chồng được hâm nóng, thậm chí còn nồng nàn thắm thiết hơn trước. Người độc thân có thể chuẩn bị bước chân vào 1 mối quan hệ mới. Bạn đừng ngần ngại thể hiện tình cảm của mình, đừng nghĩ ai yêu nhiều hơn thì người đó thua cuộc. 

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Người tuổi Mùi sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng trong 9 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu tăng tiến bất ngờ trong 9 ngày nữa. Bạn đang được may mắn chỉ lối dẫn đường trong chuyện làm ăn, gặp được người đáng tin cậy và có cơ hội để thể hiện óc tính toán nhạy bén mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Con giáp này có vận đào hoa rất tốt, cũng có thể dành cho đối phương một mái ấm trọn vẹn, hai người sẽ có một niềm hạnh phúc đặc biệt khi bên nhau. Vận may chắc chắn sẽ mang lại cuộc sống suôn sẻ và dư dả cho bạn. 

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Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu tăng tiến bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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