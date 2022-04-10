Vận đỏ kể từ ngày mùng 10/3 âm lịch, Cát Tinh soi sáng, những con giáp sau tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng vinh hoa phú quý khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 02:18

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc như "nước chảy ào ào", hưởng vinh hoa phú quý khó ai bì kịp kể từ ngày mùng 10/3 âm lịch.

Tuổi Mùi

Con giáp may mắn này sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, càng chăm chỉ càng thăng tiến kể từ ngày mùng 10/3 âm lịch. Bạn sẽ tìm được cơ hội tốt để đổi đời, đặc biệt sẽ ngày càng giàu có và thăng hoa hơn. Lúc này, bạn càng cần tập trung hơn nữa cho việc kiếm tiền, bởi cơ hội đang mở ra ngay trước mắt, nếu không nhanh tay nắm bắt ngay lần này, có thể bạn sẽ phải đợi rất lâu nữa.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ hoặc được mai mối giới thiệu cho đối tượng ưng ý. Khi đã gặp được người ưng ý, bạn nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đừng để hạnh phúc vuột mất. 

 

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Người tuổi Mùi sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, càng chăm chỉ càng thăng tiến kể từ ngày mùng 10/3 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cuộc sống của người tuổi Dậu sẽ có nhiều biến động bất ngờ đầy tích cực sau ngày mùng 10/3 âm lịch. Đặc biệt, bạn sẽ gặp nhiều may mắn, gặp được nhiều điều bất ngờ. Khi đó, sự may mắn của bạn sẽ trở thành động lực để họ tiếp tục tiến lên phía trước, chăm chỉ và cố gắng không ngừng. Mọi khó khăn không những có thể hóa giải, xua đuổi vận đen mà còn thúc đẩy vận khí, giúp bạn phát triển nhanh chóng và thuận lợi hơn trong tình duyên và sự nghiệp, đặc biệt là kiếm được nhiều thu nhập hơn.

 

Phương diện tình cảm của bạn nhìn chung ổn định, dù vợ chồng bạn đều làm việc vất vả nên ít có thời gian dành cho nhau. May mắn là cả hai đều ý thức rất rõ nghĩa vụ của mình với gia đình nên đôi bên luôn cố gắng hết sức để thông cảm và giúp đỡ nhau.

 

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Cuộc sống của người tuổi Dậu sẽ có nhiều biến động bất ngờ đầy tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Phương diện tài chính của người tuổi Sửu có sự phát triển khá đáng mừng. Người làm công ăn lương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên dễ được thưởng nóng, tăng lương. Người làm ăn kinh doanh nắm bắt được xu thế, đi trước đối thủ một bước nên đồng tiền đổ vào túi cũng nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp này sẽ có nhiều cơ hội cải thiện đường tình duyên. Người độc thân thêm phần chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình, một số bạn có thể nảy sinh tình yêu nơi công sở với đồng nghiệp sớm chiều đụng mặt nhưng trước đó ít cơ hội nói chuyện với nhau.

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Phương diện tài chính của người tuổi Sửu có sự phát triển khá đáng mừng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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