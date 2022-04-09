Tử vi 2 ngày tới (11/4-12/4), Thiên Tài tương trợ, Tài Tinh nâng đỡ, những con giáp sau 'kiếm tiền cừ khôi', tài lộc hanh thông, cuộc sống sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 14:31

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ "kiếm tiền cừ khôi", tài lộc hanh thông, cuộc sống sung túc bất ngờ trong 2 ngày nữa.

Tuổi Tý

Cuộc sống của con giáp may mắn này sẽ tràn đầy hy vọng, tương lai tươi sáng, tài lộc tăng vọt, thu nhập khả quan trong 2 ngày tới đây. Do đó, bạn cần cố gắng hết mình trong thời gian này, bạn nhất định sẽ có sự nghiệp hanh thông, thắng lợi. Tài vận hanh thông, thu lợi lớn, thu xếp thêm hoạt động để làm giàu cho bản thân, những ngày hạnh phúc lại đến.

Về mặt tình cảm, bạn có nhiều đào hoa tinh chiếu mệnh nên tình duyên khá vượng. Những người độc thân dễ tìm được một nửa ưng ý và tiến đến mối quan hệ lâu dài, nhiều hứa hẹn.

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Người tuổi Tý sẽ tràn đầy hy vọng, tương lai tươi sáng, tài lộc tăng vọt, thu nhập khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhờ Thiên Tài mà người tuổi Thân được tận hưởng cuộc sống sung sướng khi có tiền bạc trong tay. Có thể nói, sau thời gian khó khăn, vất vả thì bạn đã có thể chạm tới được lối sống mà bạn mơ ước. Người làm công ăn lương có thể được thưởng nóng hoặc trích lợi tức nhờ công sức nỗ lực của bản thân. Thu nhập ổn định từ công việc chính giúp bạn có thể chi tiêu thoải mái mà không phải lo nghĩ gì.

Đường tình duyên có dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt là với nữ mệnh còn độc thân. Bạn được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn có thể thử dành thời gian để trò chuyện, giúp đôi bên thêm hiểu về nhau. Người đó hứa hẹn có thể là nửa kia mà bạn chờ đợi đã lâu.

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Nhờ Thiên Tài mà người tuổi Thân được tận hưởng cuộc sống sung sướng khi có tiền bạc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hai ngày tới chính là thời điểm vàng son của người tuổi Hợi. Bạn chẳng những một bước đổi đời, được thần Tài ưu ái, mà còn được quý nhân phù trợ, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Bên cạnh đó, bạn là những người có tư duy nhanh nhẹn, lại có khả năng giao tiếp khéo léo nên quen biết được rất nhiều bạn tốt, trong đó có nhiều quý nhân nâng đỡ và hỗ trợ cho họ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đặc biệt, người kinh doanh sẽ có nhiều lộc, càng về cuối năm càng thuận lợi và đạt doanh số cao.

Người còn độc thân có thể tìm thấy cơ hội mới trong những mối quan hệ chớm nở. Những cặp đôi cũng dễ có tin vui bầu bí, cưới hỏi trong thời gian này.

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Hai ngày tới chính là thời điểm vàng son của người tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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