Kể từ ngày 11/4, Thần Tài ghé thăm, quý nhân gõ cửa, những con giáp sau như 'ngã trúng hố vàng', sự nghiệp thăng tiến, tình duyên 'đỏ thắm'

Tâm linh - Tử vi 08/04/2022 21:14

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc sẽ như "ngã trúng hố vàng", sự nghiệp thăng tiến, tình duyên "đỏ thắm" sau ngày 11/4/2022.

Tuổi Dần 

Kể từ ngày 11/4, con giáp may mắn này sẽ được cấp trên, đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, đạt được hiệu suất cao nên dễ tăng lương tăng bổng. Đường công danh cũng từ đó được củng cố và phát triển. Ngoài ra, trong sự nghiệp của bạn còn được quý nhân giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối nên tạo được nhiều bước đột phá mới trong công việc và thu về nhiều thành công.

Về mặt tình cảm, bạn vô cùng thuận lợi từ yêu đương đến gia đình. Sắp tới, bạn đi đâu cũng được người đời quý mến vì điềm đạm, từ tốn và biết cách đối nhân xử thế. Người độc thân khi ra ngoài không khéo lại va phải bạn đời của mình, có tin vui lúc nào không hay.

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Người tuổi Dần sẽ được cấp trên, đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ có một khoảng thời gian thăng tiến trong sự nghiệp sau ngày 11/4. Đặc biệt, người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, có thêm cơ hội đầu tư sinh lời. Ngoài ra, bạn cần suy ngẫm để hiểu bản thân và biết rõ những điểm mạnh của bản thân. Đây cũng chính là bí quyết để bạn thành công trong tương lai.

Phương diện tình cảm của bạn cũng có nhiều khởi sắc khi người độc thân nhận được nhiều sự chú ý của bạn bè khác giới. Bạn chỉ cần bạn chủ động nắm bắt cơ hội thì không khó để gặp được người phù hợp. Nếu đã có đôi có cặp, bạn nên tạo niềm vui bất ngờ cho người ấy để thêm phần gắn kết.

 

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Người tuổi Tuất sẽ có một khoảng thời gian thăng tiến trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Phương diện sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ phát triển vô cùng tốt đẹp, mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch khi được Thần Tài ghé thăm. Do đó, bạn nên tận dụng thời cơ lúc này để hiện thực hóa lý tưởng sự nghiệp của mình. Bạn cũng có các nguồn thu nhập khá, cả công việc chính và phụ đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Người buôn bán kinh doanh gặp nhiều thuận lợi nên tài lộc đổ ào ào về trong túi.

Vận trình tình cảm của bạn sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Bạn và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào.

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Phương diện sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ phát triển vô cùng tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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