Thần Tài 'mở sổ vàng' từ ngày 6/4 đến ngày 15/4, những con giáp sau 'hốt vàng, hốt bạc' của thiên hạ, tiền bạc trải đầy, tình duyên mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 04/04/2022 20:02

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây "hốt vàng, hốt bạc" của thiên hạ, tiền bạc trải đầy, tình duyên mỹ mãn trong 10 ngày tới.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được dự đoán có con đường công danh rộng mở trong 10 ngày nữa. Những dự án đầu tư bắt đầu ăn nên làm ra, cho thấy tầm nhìn xa trông rộng của con giáp này. Ngoài ra, bạn bè cũng mang đến cho bạn nhiều cơ hội phát triển, họ cần biết cân nhắc và đưa ra lựa chọn phù hợp với bản thân. Tiền bạc ập đến liên tục trong cùng một lúc có thể khiến bạn bị choáng ngợp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống theo cách mà họ không ngờ đến. 

Về chuyện tình cảm, những người đã có đôi có cặp nhìn chung không có nhiều biến động. Nếu có bất cứ vấn đề gì, bạn nên thẳng thắn trao đổi và nói chuyện với người ấy thay vì việc bạn cứ đoán già đoán non rồi ghen tuông mù quáng. Đối với người độc thân, bạn cần giao lưu nhiều hơn với những người xung quanh mình, biết đâu bạn lại tìm được ý trung nhân của mình.

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Người tuổi Ngọ được dự đoán có con đường công danh rộng mở trong 10 ngày nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ gặp được những cơ hội tốt, tài lộc lên cao từ ngày 6/4 đến ngày 15/4. Dù trước đó, bạn không có nhiều cơ hội nhưng chỉ cần nắm bắt được vận may sắp tới, bạn có thể thoát khỏi cuộc sống buồn tẻ và gặt hái được nhiều thành công, thu hoạch rất nhiều. Vì vậy, chỉ cần bạn không ngừng cống hiến và chủ quan thì chắc chắn sẽ gặt hái được nguồn năng lượng tích cực và vận khí hanh thông, để cuộc sống ngày càng sung túc hơn.

Bên cạnh đó,vận trình tình cảm khởi sắc, mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi được nâng đỡ khá nhiều. Sự quan tâm, săn sóc ân cần của đối phương luôn mang lại niềm hạnh phúc lớn lao cho con giáp này.

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Người tuổi Dậu sẽ gặp được những cơ hội tốt, tài lộc lên cao từ ngày 6/4 đến ngày 15/4 -Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tài lộc của người tuổi Hợi sẽ bùng phát, vận may ập đến, làm giàu chính đáng. Bạn được tương sinh với nước trong ngũ hành, khi vận may lớn ập đến, họ được kỳ vọng sẽ quét sạch hoàn cảnh cơ bản đã bỏ lỡ thuở ban đầu, tránh làm giàu bất ngờ. 

Về vận trình tình cảm của con giáp này khá suôn sẻ và viên mãn. Với những người đã có đôi, có cặp, hai bạn rất thấu hiểu nhau và không cần nói ra cũng có thể đoán được ý định của đối phương. Do đó, sự hòa hợp của cả người sẽ khiến cho mọi người xung quanh cũng đều phải ngưỡng mộ.

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Tài lộc của người tuổi Hợi sẽ bùng phát, vận may ập đến, làm giàu chính đáng -Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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