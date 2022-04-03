Thiên Ấn sao chiếu, 7 ngày tới (4/4-10/4), những con giáp sau như 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà

Tâm linh - Tử vi 03/04/2022 14:20

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây ra như "đứng trên núi tiền", quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này có nhiều khởi sắc trong vận trình, không còn lo lắng vì bị vận đen đeo bám trong 7 ngày tới. Nhờ có cát tinh phù trợ nên công việc của bạn tiến triển hanh thông. Quan lộ và tài lộ của bạn rất thênh thang nên hãy cố gắng hơn nữa để duy trì phong độ này càng lâu càng tốt

Không những có đường công danh sự nghiệp sáng rõ, bạn cũng có chuyện tình duyên mặn nồng. Người còn độc thân cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. Người đã có gia đình sẽ có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau, chia sẻ và thấu hiểu nhau nhiều hơn trước.

 

con giap may man
Người tuổi Sửu có nhiều khởi sắc trong vận trình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý sẽ được cấp trên, đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, đạt được hiệu suất cao nên dễ tăng lương tăng bổng. Đường công danh cũng từ đó được củng cố và phát triển. Ngoài ra, trong sự nghiệp của bạn còn được quý nhân giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối nên tạo được nhiều bước đột phá mới trong công việc và thu về nhiều thành công. Tương lai trong vài năm tới sẽ gặt hái được thành tựu lớn, đáng khiến người khác ngưỡng mộ.

Không những thế, chuyện tình duyên của bạn cũng tốt đẹp và suôn sẻ hơn. Những người đã có mảnh tình vắt vai sẽ có mối quan hệ bền lâu với người ấy. Người độc thân sẽ dễ có cơ hội gặp được ý trung nhân ngay.

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Người tuổi Tý sẽ được cấp trên, đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Được cát tinh Thái Dương che chở, vận trình của người tuổi Mùi thêm phần sáng sủa và khởi sắc hơn trong 7 ngày tới. Công việc có sự phát triển rõ rệt, bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh nhờ vào nỗ lực của mình. Bên cjanh đó, bạn vốn tài năng nay lại gặp thêm quý nhân trợ giúp, nên sự nghiệp thăng tiến, tài lộc ngày càng thăng hoa dồi dào.

Về mặt tình cảm, bạn vô cùng thuận lợi từ yêu đương đến gia đình. Sắp tới, bạn đi đâu cũng được người đời quý mến vì điềm đạm, từ tốn và biết cách đối nhân xử thế. Người độc thân khi ra ngoài không khéo lại va phải bạn đời của mình, có tin vui lúc nào không hay.

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Được cát tinh Thái Dương che chở, vận trình của người tuổi Mùi thêm phần sáng sủa - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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