Tử vi 7 ngày tới (3/4-9/4), Chính Ấn chiếu rọi, những con giáp sau 'lội ngược dòng', hỷ sự liên tiếp, tiền bạc ùa về nhà bát ngát khiến người đời ghen tị đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 03/04/2022 01:45

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ "lội ngược dòng", hỷ sự liên tiếp, tiền bạc ùa về nhà bát ngát khiến người đời ghen tị đỏ mắt trong 7 ngày tới.

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của con giáp may mắn này liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức. Ngoài ra, thành tựu trong sự nghiệp của bản thân cũng không nên coi thường, thậm chí có thể tăng gấp đôi, sự nghiệp suôn sẻ, quý nhân tứ phương hỗ trợ. 

Ngoài ra, vận đào hoa của người độc thân vượng phát, nhân duyên khác giới tốt đẹp giúp bạn dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý. Nếu đã có "người trong mộng", bạn nên chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm, tỷ lệ thành công khá lớn. Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng của tình yêu được cùng nhau trải nghiệm những hành trình lãng mạn bên nhau.

con giap may man
Người tuổi Ngọ liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 7 ngày tới, vận tài lộc của Thìn "nở rộ", tràn đầy phúc khí, khó ai có thể bì được bạn. Đồng thời, bạn cũng được thần Tài ưu ái, bề trên nuông chiều mà tạo mọi điều kiện để làm giàu, từ đó, tiền ùn ùn chui vào túi, vàng chất ngập két khiến ai nấy đều phải "ghen tị đỏ mắt".

Ngoài ra, bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Bạn sẽ được sao may mắn dẫn dắt để giao tiếp tốt hơn với người khác và khiến họ cảm thấy thoải mái. Dù đang độc thân hay đã kết hôn, bạn đều có tất cả những gì cần thiết để nuôi dưỡng mối quan hệ hài hòa với nửa kia của mình.

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Người tuổi Thìn được thần Tài ưu ái, bề trên nuông chiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ kiếm được rất nhiều tiền, phất lên như diều gặp gió khiến người đời phải trầm trồ trong 7 ngày tới. Hơn nữa, việc kiếm tiền ngày càng nhanh, mọi việc đều có thể phát triển theo ý muốn của bản thân. Đồng thời, cuộc sống gia đình viên mãn, sung túc, bạn có thể tạm biệt mọi khó khăn vất vả.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của người tuổi Tuất có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy rất hài hòa, thậm chí hai bạn là cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù công việc có bận rộn hay gặp phải những điều không như ý ngoài xã hội, bạn cũng luôn cảm thấy thoải mái khi về đến nhà. 

 

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Người tuổi Tuất sẽ kiếm được rất nhiều tiền, phất lên như diều gặp gió khiến người đời phải trầm trồ trong 7 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 9 ngày tới (3/4-11/4), Thần Tài nuông chiều, những con giáp sau được tạo điều kiện làm giàu, tài lộc bát ngát, hỷ sự liên miên

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