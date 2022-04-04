Tử vi 3 ngày tới (5/4-7/4), Thần Phật chiếu cố, những con giáp sau như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng

Tâm linh - Tử vi 04/04/2022 00:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như "ngựa phi nước đại", công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng trong 3 ngày tới.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ đạt đỉnh vinh quang với nhiều thành công trong 3 ngày tới. Công việc suôn sẻ nên thu nhập được cải thiện đáng kể, bạn còn phú quý phát tài nhờ chuyện kinh doanh làm ăn gặp nhiều thuận lợi, buôn bán đắt hàng. Nhờ đó mà bạn lợi nhuận thu về không nhỏ, việc chi tiêu đã không còn trở thành nỗi lo lắng của bản mệnh như trước nữa.

Bên cạnh đó, bạn có thể "nâng cấp" và mở rộng các mối quan hệ xã giao, tạo thêm cơ hội gặp gỡ người giàu kinh nghiệm sẽ chỉ điểm cho bạn những hướng đi chính xác trong tương lai. Khi được trao cho những nhiệm vụ, dù là lớn hay nhỏ bạn cũng hãy chủ động nắm bắt, bởi nó sẽ giúp cho bạn giữ vững được vị trí hiện tại.

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Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ đạt đỉnh vinh quang với nhiều thành công trong 3 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn là tuýt người hướng ngoại, hoạt bát, đầu óc linh hoạt, thông minh, thích ứng nhanh trong mọi tình huống và rất có năng khiếu trong việc kinh doanh và nắm bắt các thời cơ. Tại công sở, kiến thức của bạn sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, là chìa khóa dẫn tới thành công trong tháng này. Khả năng thuyết phục của bạn lúc này rất cao nhưng cần kết hợp lời nói và việc làm. 

Ngoài ra, đường tình cảm của bạn ngày càng thuận lợi, người độc thân có cơ hội ra ngoài giao lưu tìm cho mình một nửa yêu thương. Tình bạn tiến triển thêm một bậc mới, có thể sẽ làm lành với nhau hoặc liên lạc lại sau một thời gian xa cách khá lâu.

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Người tuổi Ngọ vốn là tuýt người hướng ngoại, hoạt bát, đầu óc linh hoạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong 3 ngày tới, người tuổi Hợi đón khá nhiều may mắn về phương diện tài lộc nhờ nỗ lực không nghỉ của mình. Có thể bạn đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua và đây là lúc bạn có thể yên tâm tận hưởng thành quả của mình. Với người làm làm đầu tư, kinh doanh, bạn được giới thiệu cho những mối làm ăn khả quan. 

Về chuyện tình cảm, người độc thân sẽ có một tháng đặc biệt lãng mạn. Mọi người bị cuốn hút bởi sức hấp dẫn của bạn và nếu muốn gần gũi với ai, bạn chỉ cần ra tín hiệu. Với người đã có gia đình, mọi chuyện trở nên tốt đẹp và khởi sắc hơn sau những tháng ngày vợ chồng "chiến tranh lạnh".

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Người tuổi Hợi đón khá nhiều may mắn về phương diện tài lộc nhờ nỗ lực không nghỉ của mình -Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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