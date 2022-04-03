Sau ngày 5/4/2022, đẩy lùi vận xui, những con giáp sau 'thừa thắng xông lên', đổi xe đổi nhà, sớm thành 'đại gia nhà đất'

Tâm linh - Tử vi 03/04/2022 22:41

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây "thừa thắng xông lên", đổi xe đổi nhà, sớm thành "đại gia nhà đất" sau ngày 5/4/2022.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ gặp rất nhiều vận may liên quan đến tiền bạc từ ngày 5/4/2022. Cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập sự thỏa mãn, sung túc về của cải, vật chất và hy vọng. Tài vận tăng lên gấp bội, vận may không chỉ tăng vọt mà vận khí cũng ập đến. Công việc, kinh doanh có nhiều tiến triển, đồng thời cũng sẽ giàu sang phú quý, sống vui vẻ, khỏe mạnh, vận khí hanh thông

Phương diện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc khi người độc thân nhận được nhiều sự chú ý của bạn bè khác giới. Bạn chỉ cần bạn chủ động nắm bắt cơ hội thì không khó để gặp được người phù hợp. Nếu đã có đôi có cặp, bạn nên tạo niềm vui bất ngờ cho người ấy để thêm phần gắn kết.

 

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Người tuổi Dần sẽ gặp rất nhiều vận may liên quan đến tiền bạc từ ngày 5/4/2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ gặp được cơ hội tốt để nâng cao thu nhập sau ngày 5/4, nhìn chung, cuộc sống của bạn sẽ rất đáng mong chờ với nhiều điều mới mẻ. Chưa kể, nếu gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, thì đừng nói đến xe cộ mới, nhà cửa mới cũng sẽ mua được trong tầm tay.  

Tình cảm có dấu hiệu thăng hoa, tươi sáng sau một thời gian khá là ảm đảm vừa qua. Có lẽ không khí đầu năm sẽ khiến cho bạn và người ấy vui vẻ hơn, gạt bỏ mọi nỗi buồn trong quá khứ. Người độc thân có thể vô tình gặp được định mệnh của đời mình trong chuyến đi chơi cùng bạn bè nào đó.

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Người tuổi Mùi sẽ gặp được cơ hội tốt để nâng cao thu nhập sau ngày 5/4 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sau ngày 5/4, người tuổi Ngọ sẽ ngày một thăng tiến trong sự nghiệp. Đặc biệt, người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, có thêm cơ hội đầu tư sinh lời. Ngoài ra, bạn cần suy ngẫm để hiểu bản thân và biết rõ những điểm mạnh cốt lõi của bản thân. Đây cũng chính là bí quyết để bạn thành công trong tương lai.

Chuyện tình duyên của bạn đã có dấu hiệu cải thiện. Nếu đã tìm được nửa kia, bạn sẽ dễ dàng chia sẻ tâm tư tình cảm của mình với người ấy hơn. Nếu ai đang độc thân, bạn có cơ hội hẹn hò với người phù hợp trong suốt thời gian này.

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Người tuổi Ngọ sẽ ngày một thăng tiến trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Thiên Ấn sao chiếu, 7 ngày tới (4/4-10/4), những con giáp sau như 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà

Thiên Ấn sao chiếu, 7 ngày tới (4/4-10/4), những con giáp sau như 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây ra như "đứng trên núi tiền", quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà.

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