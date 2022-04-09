Bước qua mùng 10/3 âm lịch, Bồ Tát phù hộ, những con giáp sau 'hứng mưa vàng, gió bạc', sự nghiệp hanh thông, tình cảm 'nở hoa'

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 01:52

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây "hứng mưa vàng, gió bạc", sự nghiệp hanh thông, tình cảm "nở hoa" sau ngày mùng 10/3 âm lịch.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ được quý nhân giúp đỡ trên mọi phương diện nên mọi thứ đều viên mãn thăng hoa. Bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ thì sẽ đạt được thành tựu liên tục, tài lộc vây quanh, đặc biệt sẽ càng gặp nhiều may mắn, có tài vận hanh thông, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền, thậm chí có người còn mua nhà mua xe.

Người độc thân có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp một cách bất ngờ. Thậm chí, bạn không cần phải có sự tác động của bất cứ ai cũng có thể nhanh chóng tìm được người ấy. Những người đã lập gia đình được sống trong bầu không khí hài hòa, hạnh phúc. Dù bạn phải đối diện với nhiều áp lực ngoài xã hội nhưng lại luôn có người ấy ở bên để cổ vũ, động viên.

 

con giap may man
Người tuổi Dần sẽ được quý nhân giúp đỡ trên mọi phương diện nên mọi thứ đều viên mãn thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ nhận được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc. Con đường tài lộc của bạn cũng trở nên tốt hơn, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ tài lộc. Những người tuổi Mùi sẽ có cơ hội thực hiện được những ước mơ đã ấp ủ từ bấy lâu nay.

Dưới tác động tích cực của các cát tinh, người độc thân được đón một khoảng thời gian đào hoa ngập lối. Bạn không chỉ được giới thiệu mà còn tự gặp được những đối tượng khá triển vọng. Chỉ cần bạn cởi mở trò chuyện với mọi người thì xung quanh chẳng bao giờ thiếu người đưa kẻ đón.

 

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Người tuổi Mùi sẽ nhận được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Bước qua mùng 10/3 âm lịch, nhiều thuận lợi, vận may sẽ bắt đầu mỉm cười với những người tuổi Hợi. Trong giai đoạn này, bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, tiền bạc đổ về như nước. Có thể nói, sau khoảng thời gian cần kiệm, chăm chỉ làm ăn, đây là lúc, con giáp này đã có thể tận hưởng thành quả của mình. Những nỗ lực trước đó của bản mệnh được đền đáp xứng đáng.

Tam Hợp xuất hiện là thời điểm tốt cho các cuộc trò chuyện với người yêu, bạn đời giúp kết nối và xây dựng, củng cố mối quan hệ. Nếu con giáp này chưa có một nửa thì đây là lúc mang đến cho bạn cơ hội hẹn hò, gặp gỡ với đối tượng mình thầm thương, trộm nhớ.

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Bước qua mùng 10/3 âm lịch, nhiều thuận lợi, vận may sẽ bắt đầu mỉm cười với những người tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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