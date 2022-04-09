Từ ngày 12/4 đến ngày 16/4, Thần Tài chiếu cố đặc biệt, những con giáp sau 'rung đùi hưởng lộc', tiền bạc đầy tay, duyên lành bủa vây

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 00:59

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây "rung đùi hưởng lộc", tiền bạc đầy tay, duyên lành bủa vây trong 5 ngày tới.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này luôn tràn đầy phúc khí, dễ gần, dễ hòa đồng và có vận số tuyệt vời trong 5 ngày tới. Đồng thời, phúc khí của bạn cũng liên miên, vận may lớn nhỏ như lò xo, tương lai không giới hạn, tiền bạc có chủ, sự nghiệp hanh thông. Do đó, con đường kiếm tiền của con giáp này sẽ ngày càng rộng mở, có thể nhân đôi thu nhập, cuộc sống sung túc trong tương lai, thoải mái và thư thái hơn, đồng thời nhớ cảm ơn những ân nhân đã giúp đỡ mình.

Về vận trình tình cảm, những người độc thân sẽ có cơ hội tìm được người bạn đời của mình, người đang hẹn hò có thể tính đến chuyện ổn định cuộc sống. Mọi xung đột trước đó sẽ được giải quyết và mối quan hệ của bạn sẽ ổn định. Đối với các đôi đã kết hôn thì nên chú ý dành thời gian cho gia đình giữa lịch trình bận rộn của mình. 

con giap may man
Người tuổi Sửu luôn tràn đầy phúc khí, dễ gần, dễ hòa đồng và có vận số tuyệt vời trong 5 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ nhận được nhiều niềm vui trong công việc từ ngày 12/4 đến ngày 16/4. Vì được trời thương, phật độ nên họ làm gì cũng thuận lợi, hanh thông. Mọi nhiệm vụ được giao, bạn đều hoàn thành xuất sắc đúng tiến độ, được cấp trên khen thưởng hết mực. Vận trình của bạn ngày một vượng sắc, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, thậm chí chỉ cần ngồi không cũng được hưởng lộc trời ban.

Chuyện tình yêu của tuổi Mùi chắc chắn sẽ khởi sắc và chuyển biến theo hướng tích cực. Tình yêu ngọt ngào được chờ đợi bấy lâu chỉ chực chờ dành cho người độc thân. Nếu đã có đối tượng trong lòng, bạn cũng có thể sử dụng sức mạnh của người thân, bạn bè để tạo nên một bầu không khí tỏ tình chân thành và đẹp đẽ. 

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Người tuổi Mùi sẽ nhận được nhiều niềm vui trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường rất thân thiện, thẳng thắn và thành thật với những người xung quanh hay trong công việc. Chính vì vậy, bạn luôn nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao từ những người xung quanh trong thời gian tới. Nhờ những phẩm chất tốt này, bạn cũng nhận được sự quan tâm và che chở của quý nhân, mang lại một cuộc sống hạnh phúc, phú quý giàu sang và thăng tiến trong công việc.

Người độc thân rất được lòng và có nhiều người ngỏ lời, nhưng bạn nên cẩn thận hơn. Các cặp đôi đang yêu có thể nhận được nguồn năng lượng ấm áp từ nhau, và bạn cũng là người trấn an đối phương. Đôi bên có thể vì nhau mà lạc quan và tích cực hơn thì mối quan hệ sẽ trọn vẹn hơn.

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Người tuổi Dậu luôn nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao từ những người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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