Đúng 9 ngày tới (12/4-20/4), Chính Ấn rực sáng, những con giáp sau như 'cỗ máy kiếm tiền', vận may 'bật như lò xo', tình duyên lên hương

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 11:55

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây như "cỗ máy kiếm tiền", vận may "bật như lò xo", tình duyên lên hương trong 9 ngày nữa.

Tuổi Dần

Trong 9 ngày tới đây, công việc của con giáp may mắn này sẽ trở nên rất thuận lợi, đối tác chuyên nghiệp hơn, mọi việc đều diễn ra đúng ý của bạn. Do đó, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng và hiệu quả. Đồng thời, được quý nhân dẫn đường chỉ lối, bạn tạo nên nhiều đột phá, nhanh chóng có được cơ hội để mở rộng, phát triển sự nghiệp, tạo tiền đề vững chắc cho sự thăng tiến trong tương lai. 

Về mặt tình duyên, người tuổi Dần thường là những người nghiêm túc và khá dè dặt, thường có xu hướng giấu giếm tình cảm của mình. Tuy nhiên, vận đào hoa của bạn lúc nào cũng nở rộ, giúp bạn có cơ hội gặp được người hợp ý, dễ đi đến hôn nhân.

con giap may man
Người tuổi Dần tạo nên nhiều đột phá, nhanh chóng có được cơ hội để mở rộng, phát triển sự nghiệp, tạo tiền đề vững chắc cho sự thăng tiến trong tương lai -  Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có những thay đổi đáng kể và đầy bất ngờ trong 9 ngày nữa nhờ Chính Ấn sao sáng. Cụ thể, nhờ có vận quý nhân giúp đỡ và chỉ lối mà bạn làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Sự nghiệp của bạn trong thời gian tới cũng sẽ "phất lên như diều gặp gió", khiến mọi người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ. Ngoài ra, bạn cũng có thể tiến bộ như ý muốn, luôn dư dả, không thiếu tiền, sống rất hạnh phúc.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn cũng có phần khởi sắc trong thời gian tới, Hội độc thân hãy cứ mạnh dạn thể hiện mình, đường tình duyên của bạn đã bắt đầu có những tín hiệu tích cực. Sức cuốn hút của bạn chính là lòng nhân ái và trái tim ấm áp, ai đi vào trái tim của bạn rồi cũng chẳng còn muốn đi ra nữa.

con giap may man 1
Người tuổi Ngọ sẽ có những thay đổi đáng kể và đầy bất ngờ trong 9 ngày nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận thế xoay vần nhưng luôn công bằng với những người đủ nỗ lực. Thời gian tới, người tuổi Tuất có quý nhân bên cạnh, luôn sẵn lòng giúp đỡ, trong vòng 9 ngày tới. Bạn kiếm được một khoản kha khá, đủ để tận hưởng cuộc sống đủ đầy sung túc. Từ sự nghiệp, tài vận đến những mối quan hệ trong cuộc sống của bạn cũng có nhiều khởi sắc vượt bậc.

Mối quan hệ yêu đương của bạn cũng đang trong giai đoạn hạnh phúc vì tình yêu "chớm nở". Đặc biệt, nếu bạn đang độc thân, hãy giữ cá tính riêng, điều này sẽ cực kỳ thu hút những người có cùng tần số với bạn và mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời và cảm giác an toàn để bạn có thể tự tin nương tựa. 

con giap may man 2
Người tuổi Tuất có quý nhân bên cạnh, luôn sẵn lòng giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước qua mùng 10/3 âm lịch, Bồ Tát phù hộ, những con giáp sau 'hứng mưa vàng, gió bạc', sự nghiệp hanh thông, tình cảm 'nở hoa'

Bước qua mùng 10/3 âm lịch, Bồ Tát phù hộ, những con giáp sau 'hứng mưa vàng, gió bạc', sự nghiệp hanh thông, tình cảm 'nở hoa'

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây "hứng mưa vàng, gió bạc", sự nghiệp hanh thông, tình cảm "nở hoa" sau ngày mùng 10/3 âm lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 53 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 4 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời