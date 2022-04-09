Tử vi 5 ngày tới (12/4-16/4), Chính Ấn che chở, những con giáp 'số hưởng' sau như 'cá vượt vũ môn', tiền bạc đầy tay, tài vận vượng phát không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 20:53

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây như "cá vượt vũ môn", tiền bạc đầy tay, tài vận vượng phát không ai sánh bằng trong 5 ngày nữa.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ đón vận may lội ngược dòng, sự nghiệp khởi sắc vô cùng trong 5 ngày tới. Đặc biệt, bạn còn được được cả Thần Tài và quý nhân chiếu cố, thậm chí có người được tạo điều kiện làm giàu trong nháy mắt. Bất kể làm việc gì, bạn cũng sẽ cảm nhận được mọi thứ đang vận hành trơn tru, những khó khăn đều được giải quyết, bên cạnh đó mệnh chủ còn gặp được cơ hội để thay đổi cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ phát triển hài hòa giúp bạn có thể tự gặp được người ưng ý mà không cần người khác giới thiệu.

con giap may man
Người tuổi Dần sẽ đón vận may lội ngược dòng, sự nghiệp khởi sắc vô cùng trong 5 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhờ sự phù hộ của ngôi sao may mắn, người tuổi Thìn sẽ vượng phát trong sự nghiệp, tài lộc cũng tăng lên, nếu biết cách đầu tư thì khi gặp thời, số tài sản của bạn thậm chí còn tăng lên gấp đôi, đáng ghen tị. Ngoài ra, những người tuổi Thìn vốn hiền lành, thấu tình đạt lý, làm việc gì cũng suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi quyết định, nhờ vậy mà mọi thứ xung quanh đều trơn tru, thuận lợi.

 

Chuyện tình cảm của bạn có những bước tiến triển khá rõ. Những người đã có đôi có cặp thì sẽ có thêm cơ hội lên kế hoạch hẹn hò lãng mạn sau khi tạm gác lại được những nỗi lo toan trong cuộc sống. Đây cũng là thời gian các cặp vợ chồng hòa hợp với nhau hơn, dành nhiều thời gian cho nửa kia để lắng nghe, thấu hiểu cũng như cùng nhau bàn bạc về những dự định trong tương lai. 

 

con giap may man 1
Nhờ sự phù hộ của ngôi sao may mắn, người tuổi Thìn sẽ vượng phát trong sự nghiệp, tài lộc cũng tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Được Chính Ấn che chở, người tuổi Tuất sẽ có khoảng thời gian lao động miệt mài, nhiệt tình cống hiến cho công việc, nhờ vậy hiệu suất cũng tăng cao hơn hẳn. Các ý kiến đóng góp của bạn khi đưa ra trước tập thể đều được đánh giá cao về sự sáng tạo và tính khả thi, nhiều ý kiến còn được đưa vào áp dụng ngay lập tức. Ngoài ra, năng lực của bạn được nhìn nhận xứng đáng càng khiến bạn thêm hăng hái bộc lộ khả năng của mình. 

 

Bên cạnh đó, đường tình duyên của bạn vô cùng rộng mở. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ có thêm các mối quan hệ mới và có khả năng tìm được một người cùng chung đường thực sự yêu thương và chăm sóc cho mình.

 

con giap may man 2
Đường tình duyên của người tuổi Tuất vô cùng rộng mở trong 5 ngày nữa - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày tới (11/4-12/4), Thiên Tài tương trợ, Tài Tinh nâng đỡ, những con giáp sau 'kiếm tiền cừ khôi', tài lộc hanh thông, cuộc sống sung túc bất ngờ

Tử vi 2 ngày tới (11/4-12/4), Thiên Tài tương trợ, Tài Tinh nâng đỡ, những con giáp sau 'kiếm tiền cừ khôi', tài lộc hanh thông, cuộc sống sung túc bất ngờ

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ "kiếm tiền cừ khôi", tài lộc hanh thông, cuộc sống sung túc bất ngờ trong 2 ngày nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 26 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 53 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền