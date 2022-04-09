Tử vi 5 ngày tới (12/4-16/4), Chính Ấn che chở, những con giáp 'số hưởng' sau như 'cá vượt vũ môn', tiền bạc đầy tay, tài vận vượng phát không ai sánh bằng

Trên phương diện tình cảm, người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ phát triển hài hòa giúp bạn có thể tự gặp được người ưng ý mà không cần người khác giới thiệu.

Con giáp may mắn này sẽ đón vận may lội ngược dòng, sự nghiệp khởi sắc vô cùng trong 5 ngày tới. Đặc biệt, bạn còn được được cả Thần Tài và quý nhân chiếu cố, thậm chí có người được tạo điều kiện làm giàu trong nháy mắt. Bất kể làm việc gì, bạn cũng sẽ cảm nhận được mọi thứ đang vận hành trơn tru, những khó khăn đều được giải quyết, bên cạnh đó mệnh chủ còn gặp được cơ hội để thay đổi cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Nhờ sự phù hộ của ngôi sao may mắn, người tuổi Thìn sẽ vượng phát trong sự nghiệp, tài lộc cũng tăng lên, nếu biết cách đầu tư thì khi gặp thời, số tài sản của bạn thậm chí còn tăng lên gấp đôi, đáng ghen tị. Ngoài ra, những người tuổi Thìn vốn hiền lành, thấu tình đạt lý, làm việc gì cũng suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi quyết định, nhờ vậy mà mọi thứ xung quanh đều trơn tru, thuận lợi.

Chuyện tình cảm của bạn có những bước tiến triển khá rõ. Những người đã có đôi có cặp thì sẽ có thêm cơ hội lên kế hoạch hẹn hò lãng mạn sau khi tạm gác lại được những nỗi lo toan trong cuộc sống. Đây cũng là thời gian các cặp vợ chồng hòa hợp với nhau hơn, dành nhiều thời gian cho nửa kia để lắng nghe, thấu hiểu cũng như cùng nhau bàn bạc về những dự định trong tương lai.

Nhờ sự phù hộ của ngôi sao may mắn, người tuổi Thìn sẽ vượng phát trong sự nghiệp, tài lộc cũng tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Được Chính Ấn che chở, người tuổi Tuất sẽ có khoảng thời gian lao động miệt mài, nhiệt tình cống hiến cho công việc, nhờ vậy hiệu suất cũng tăng cao hơn hẳn. Các ý kiến đóng góp của bạn khi đưa ra trước tập thể đều được đánh giá cao về sự sáng tạo và tính khả thi, nhiều ý kiến còn được đưa vào áp dụng ngay lập tức. Ngoài ra, năng lực của bạn được nhìn nhận xứng đáng càng khiến bạn thêm hăng hái bộc lộ khả năng của mình.

Bên cạnh đó, đường tình duyên của bạn vô cùng rộng mở. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ có thêm các mối quan hệ mới và có khả năng tìm được một người cùng chung đường thực sự yêu thương và chăm sóc cho mình.

Đường tình duyên của người tuổi Tuất vô cùng rộng mở trong 5 ngày nữa - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.