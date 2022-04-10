Kể từ ngày 12/4, Thần Phật ghé thăm, những con giáp sau 'ngồi mát ăn bát vàng', tiền bạc rủng rỉnh, tình cảm 'nảy nở'

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 12:01

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ "ngồi mát ăn bát vàng", tiền bạc rủng rỉnh, tình cảm "nảy nở" kể từ ngày 12/4/2022.

Tuổi Sửu

Nhờ có Thần Phật tương trợ, con giáp may mắn này sẽ có nhiều khởi sắc rất đáng mong chờ kể từ ngày 12/4/2022. Bạn sẽ thấy có những việc vốn đang bế tắc khiến bản thân đau đầu trước đó nay bỗng có chuyển biến tích cực, đó quả thực là nguồn động viên rất lớn để chòm sao này tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn. Cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt, người làm kinh doanh sẽ càng có lợi thế cao hơn.

Khi người độc thân có thiện cảm với đối phương, bạn có thể nhanh chóng tìm cách giữ quan hệ với người ấy. Cũng thông qua những cuộc gặp mặt, bạn và người ấy hiểu thêm về tính cách, về cách suy nghĩ và hành xử của nhau.

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Người tuổi Sửu sẽ có nhiều khởi sắc rất đáng mong chờ kể từ ngày 12/4/2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có những thay đổi đáng kể và đầy bất ngờ trong thời gian tới. Nhờ có vận quý nhân giúp đỡ và chỉ lối mà bạn làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Sự nghiệp của bạn trong thời gian tới cũng sẽ "phất lên như diều gặp gió", khiến mọi người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ. Ngoài ra, bạn cũng có thể tiến bộ như ý muốn, sống rất hạnh phúc.

Trong vận trình tình cảm, mối quan hệ lứa đôi đang nóng lên nhanh chóng, điều đó cho thấy kế hoạch hâm nóng tình cảm mà bạn sắp xếp trước đó đang phát huy tác dụng. Người độc thân hãy lấy can đảm để thể hiện tình yêu với người trong lòng, may mắn giúp tỷ lệ thành công khá cao.

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Người tuổi Ngọ sẽ có những thay đổi đáng kể và đầy bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất luôn tràn đầy phúc khí, dễ gần, dễ hòa đồng và có vận số tuyệt vời sau ngày 12/4. Đồng thời, phúc khí của bạn cũng liên miên, vận may lớn nhỏ như lò xo, tương lai không giới hạn, tiền bạc có chủ, sự nghiệp hanh thông. Do đó, con đường kiếm tiền của bạn sẽ ngày càng rộng mở, có thể nhân đôi thu nhập, cuộc sống sung túc trong tương lai.

Ngoài ra, chuyện tình duyên của bạn cũng trở nên tốt đẹp và khởi sắc trong thời gian tới. Những người đã có mảnh tình vắt vai sẽ có mối quan hệ bền lâu với người ấy. Người độc thân sẽ dễ có cơ hội gặp được ý trung nhân ngay khi bạn tham gia các buổi gặp mặt bạn bè hay người thân.

 

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Người tuổi Tuất luôn tràn đầy phúc khí, dễ gần, dễ hòa đồng và có vận số tuyệt vời sau ngày 12/4 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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