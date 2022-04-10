Tử vi 7 ngày tới (11/4-17/4), Thần Tài nghênh đón, những con giáp sau 'hứng vàng, bắt bạc', sự nghiệp hanh thông, duyên lành ùa đến

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 01:56

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây "hứng vàng, bắt bạc", sự nghiệp hanh thông, duyên lành ùa đến trong 7 ngày nữa.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này sẽ đón tài lộc "vượng phu ích tử", được Quý nhân phù trợ nên sẽ có thêm nhiều cách kiếm tiền trong 7 ngày nữa. Đặc biệt, người làm kinh doanh sẽ bắt đầu mở rộng đầu tư vào thời gian tới và đạt được nhiều thành công. Có thể nói, bạn bất luận làm gì đều "phát" về mặt tiền bạc, không thiếu tài lộc, nhờ đó mà cuộc sống ngày càng sung túc, viên mãn hơn.

Trong vận trình tình cảm, mối quan hệ lứa đôi đang nóng lên nhanh chóng, điều đó cho thấy kế hoạch "hâm nóng" tình cảm mà bạn sắp xếp trước đó đang phát huy tác dụng. Người độc thân hãy lấy can đảm để thể hiện tình yêu với người trong lòng, may mắn giúp tỷ lệ thành công khá cao.

con giap may man
Người tuổi Sửu được Quý nhân phù trợ nên sẽ có thêm nhiều cách kiếm tiền trong 7 ngày nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong công việc cố định, người tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành công nhờ sự chăm chỉ không ngừng. Thậm chí, có người còn nhanh tay tận dụng vận may lần này để tạo dựng được cơ ngơi vững chắc, không chỉ giàu có viên mãn mà đời sống tinh thần cũng đủ đầy hạnh phúc khiến ai cũng ghen tị.

 

Bên cạnh đó, vận may lội ngược dòng, dù người tuổi Tuất sẽ không thể giàu có ngay tức thì nhưng càng tích lũy càng dồi dào. Thời gian tới, nếu bạn không trở thành đại gia thì ít nhất cũng sở hữu khối tài sản to lớn, đủ để xây dựng cuộc sống sung túc, ấm no đến cuối đời. Do đó, bạn hoàn toàn có thể tự hào về những gì mình đã làm được.

 

con giap may man 1
Người tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành công nhờ sự chăm chỉ không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tài lộc của người tuổi Dậu sẽ trở nên hanh thông, thăng quan tiến chức, đại phú đại quý nhờ có Thần Tài phù trợ trong 7 ngày tới. Đặc biệt người có tài năng lãnh đạo vững vàng, bạn luôn có thể chứng minh bằng năng lực của bản thân rằng bạn sẽ là những nhà lãnh đạo xuất sắc, dẫn dắt nhân viên của họ đến vinh quang, đến đỉnh cao của cuộc sống và để sống một cuộc sống giàu có.

Chuyện tình cảm của con giáp này sẽ có nhiều dấu hiệu đáng mừng, đặc biệt là người độc thân dễ nhận được lời bày tỏ từ người mà bạn đã thầm mến từ lâu. Hai người dành tình cảm chân thành cho nhau, lại có nhiều điểm chung nên phát triển quan hệ nhanh chóng.

 

con giap may man 2
Tài lộc của người tuổi Dậu sẽ trở nên hanh thông, thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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