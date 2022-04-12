Từ ngày 14/4 đến 16/4, rũ bỏ vận xui, những con giáp sau như 'ngựa phi nước đại', sự nghiệp 'thừa thắng xông lên', hầu bao rủng rỉnh, phú quý không ngờ

Tâm linh - Tử vi 12/04/2022 21:10

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây ra như "ngựa phi nước đại", sự nghiệp "thừa thắng xông lên", hầu bao rủng rỉnh, phú quý không ngờ trong 3 ngày nữa.

Tuổi Dần 

Cuộc sống và công việc của con giáp may mắn này đều thuận lợi, nâng cao hiệu quả trong 3 ngày tới. Công việc có chút khởi sắc, phải tự tin hơn, đừng cảm thấy chán nản vì bị người khác gièm pha, nên giữ tâm lý ổn định, chăm chỉ làm việc. Tài lộc tốt, về phương diện đầu tư và quản lý tài chính, rủi ro có thể được kiểm soát trong phạm vi hợp lý.

Người độc thân được đón một khoảng thời gian đào hoa ngập lối. Bạn không chỉ được giới thiệu mà còn tự gặp được những đối tượng khá triển vọng. Chỉ cần bạn cởi mở trò chuyện với mọi người thì xung quanh chẳng bao giờ thiếu người đưa kẻ đón. 

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Cuộc sống và công việc của người tuổi Dần đều thuận lợi và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ được nhiều cát tinh hội chiếu, vận quý nhân khởi vượng trong 3 ngày tới. Do đó, bạn dễ dàng thoát khỏi vận xui, đón phúc khí về đầy tay. Vận khí chuyển cát lành, quan trọng nhất là bạn biết tận dụng và biến nó thành đòn bẩy, giúp cuộc sống thêm phần thông thuận, giải quyết phiền não, đón tin vui cát lành.

Phương diện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc khi người độc thân nhận được nhiều sự chú ý của bạn bè khác giới. Bạn chỉ cần bạn chủ động nắm bắt cơ hội thì không khó để gặp được người phù hợp. Nếu đã có đôi có cặp, bạn nên tạo niềm vui bất ngờ cho người ấy để thêm phần gắn kết.

 

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Người tuổi Thìn sẽ được nhiều cát tinh hội chiếu, vận quý nhân khởi vượng trong 3 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ đạt đỉnh vinh quang với nhiều thành công trong 3 ngày tới. Công việc suôn sẻ nên thu nhập được cải thiện đáng kể, bạn còn phú quý phát tài nhờ chuyện kinh doanh làm ăn gặp nhiều thuận lợi, buôn bán đắt hàng. Nhờ đó mà bạn lợi nhuận thu về không nhỏ, việc chi tiêu đã không còn trở thành nỗi lo lắng của bản mệnh như trước nữa.

Không những có đường công danh sự nghiệp sáng rõ, bạn cũng có chuyện tình duyên mặn nồng. Người còn độc thân cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. Người đã có gia đình sẽ có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau, chia sẻ và thấu hiểu nhau nhiều hơn trước.

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Người tuổi Ngọ sẽ đạt đỉnh vinh quang với nhiều thành công - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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