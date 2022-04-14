Vận may kéo đến hiên nhà từ ngày 16/4 đến ngày 25/4, những con giáp sau như 'chuột sa chĩnh gạo', lộc kim tiền chủ động tìm tới, cuộc sống hưng thịnh bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 14/04/2022 20:49

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như "chuột sa chĩnh gạo", lộc kim tiền chủ động tìm tới, cuộc sống hưng thịnh bất ngờ trong 10 ngày tới.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ phất lên như diều gặp gió trong 10 ngày tới. Vị thế của bạn trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Bạn cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến bạn có cuộc sống phú quý, hưng vượng hơn trước rất nhiều.

Ngoài ra, bạn sẽ nhận được những kết quả tốt đẹp liên quan đến đời sống tình cảm trong thời gian tới. Bạn sẽ tìm thấy cho mình một người thực sự dành cho bạn. Đây là người có thể thấu hiểu nội tâm và thực sự đồng điệu với tâm hồn của bạn. Dù là đang yêu hay đã kết hôn, thì mối quan hệ ngày càng sâu sắc, thân mật.

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Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến người tuổi Dần có cuộc sống phú quý, hưng vượng hơn trước rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tài lộc của người tuổi Thìn có Thực Thần chiếu mệnh cũng khá lý tưởng trong 10 ngày nữa. Bạn tìm ra nhiều cơ hội để cải thiện thu nhập của mình. Hơn nữa, có người còn có cơ may gặp được quý nhân tương trợ và giúp đỡ, đối phương sẽ chỉ ra cho bạn con đường kiếm tiền phù hợp, đầu tư thêm hiệu quả.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ suôn sẻ hơn. Với những cặp đôi, mối quan hệ của bạn có thể diễn ra khá chậm chạp nhưng vẫn có được sự bình yên, dễ chịu. Thi thoảng, một số mâu thuẫn có thể nảy sinh giữa hai bạn do cái tôi cao và những dao động trong cảm xúc. Tuy nhiên, đến sau tất cả thì hai bạn trở nên gắn bó và thấu hiểu nhau hơn.

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Tài lộc của người tuổi Thìn có Thực Thần chiếu mệnh cũng khá lý tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Từ ngày 16/4 đến ngày 25/4, người tuổi Ngọ có thể đón nhận rất nhiều cơ hội may mắn, không chỉ công việc thăng tiến mà thu nhập cũng tăng lên gấp bội. Đồng thời, bạn càng cởi mở tiếp thu quan điểm của người khác bao nhiêu thì càng nhanh chóng tìm ra con đường mới để khẳng định mình bấy nhiêu. Thành công bạn gặt hái được ắt hẳn sẽ khiến chính bạn còn phải ngạc nhiên

Với những người độc thân, đây sẽ là khoảng thời gian mà bạn có những trải nghiệm thú vị và lãng mạn. Bạn sẽ trở nên tỏa sáng và nhận được sự săn đón nhiệt tình từ những người khác giới. Nếu đang tìm kiếm tình yêu, bạn sẽ có thể hoàn thành được ước nguyện của mình.

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Người tuổi Ngọ không chỉ công việc thăng tiến mà thu nhập cũng tăng lên gấp bội - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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