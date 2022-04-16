Từ ngày 18/4 đến ngày 22/4, Ngọc Hoàng ưu ái, những con giáp sau như 'chuột sa chĩnh gạo', thảnh thơi hưởng lộc, ôm tiền về túi, tài sản 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 16/04/2022 14:33

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây như "chuột sa chĩnh gạo", thảnh thơi hưởng lộc, ôm tiền về túi, tài sản "kếch xù" từ ngày 18/4 đến ngày 22/4.

Tuổi Sửu

Nhờ Ngọc Hoàng chiếu cố, con giáp may mắn này sẽ thu hút được nhiều tài vận, đặc biệt là từ ngày 18/4 đến ngày 22/4. Cuộc sống khởi sắc toàn diện, từ sự nghiệp, đời sống tình cảm hay những cơ hội làm giàu đều đến bên bạn. Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu tìm được cơ hội đầu tư thì không nên bỏ qua, phải nắm bắt bằng mọi giá, có như thế thì mới mong làm giàu.

Không những có đường công danh sự nghiệp sáng rõ, bạn cũng có chuyện tình duyên mặn nồng. Người còn độc thân cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. Người đã có gia đình sẽ có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau, chia sẻ và thấu hiểu nhau nhiều hơn trước.

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Người tuổi Sửu sẽ thu hút được nhiều tài vận trong 5 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng người tuổi Ngọ sẽ là một trong những con giáp có khả năng bứt phá trong 5 ngày tới. Bạn có phần lội ngược dòng ngoạn mục trong thời gian tới đây. Những xui xẻo sẽ lùi lại phía sau nhường cho cho những điều tốt đẹp. Bạn sẽ rũ sạch vận đen tiến tới thời kỳ đại vận, làm ăn suôn sẻ, cuộc sống có nhiều niềm vui.

Đối với những cặp đôi, mối quan hệ của hai bạn dần phát triển theo hướng tích cực, có thể một quyết định trọng đại như kết hôn sẽ được đưa ra ngay trong thời gian tới. Đối với người còn độc thân, bạn sẽ tìm được "một nửa" ưng ý khiến bạn an tâm nương tựa.

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Người tuổi Ngọ sẽ rũ sạch vận đen tiến tới thời kỳ đại vận, làm ăn suôn sẻ, cuộc sống có nhiều niềm vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ trở nên thăng tiến trong sự nghiệp trong 5 ngày tới. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, có thêm cơ hội đầu tư sinh lời. Bạn là một trong những con giáp có thể bứt phá trong sự nghiệp và cuộc sống. Con giáp này có thể sẽ khiến nhiều người phải ngước nhìn.

Những người đã kết hôn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và hòa thuận. Còn đối với những cặp đôi, bạn và người ấy tuy đôi lúc có xảy ra những lần giận hờn nhưng nó chỉ là gia vị thêm thắt cho chuyện tình yêu ngọt ngào của hai bạn.

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Người tuổi Mùi sẽ trở nên thăng tiến trong sự nghiệp  - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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