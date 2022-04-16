Bước sang ngày 18/4, Thần Tài ghé thăm, quý nhân nâng bước, những con giáp sau 'một bước lên mây', tiền vàng rủng rỉnh, hốt hết tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 16/04/2022 23:42

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây "một bước lên mây", tiền vàng rủng rỉnh, hốt hết tài lộc của thiên hạ kể từ ngày 18/4/2022.

Tuổi Dần

Nhờ được Thần Tài bao bọc, Cát tinh bảo hộ, con giáp may mắn này như "hổ mọc thêm cánh", bay nhanh và tiến xa hơn sau ngày 18/4. Vị thế của bạn trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Do đó, tài lộc của Dần phất cao như núi, lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến bạn có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Chuyện tình cảm khá yên bình, dù không phải lúc nào cũng ngọt ngào và lãng mạn như thuở mới yêu nhưng bạn cảm thấy thích sự ổn định này. Người kia luôn là người đầu tiên hai bạn nghĩ tới mỗi khi định làm một việc gì đó nên tránh được rất nhiều hiểu lầm đáng tiếc.

 

con giap may man
Người tuổi Dần như 'hổ mọc thêm cánh', bay nhanh và tiến xa hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Kể từ ngày 18/4, dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, người tuổi Ngọ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra. Đặc biệt, người làm đầu tư, kinh doanh có thể nhân cơ hội này để mở rộng mạng lưới khách hàng hoặc quy mô kinh doanh của mình. Bạn chắc chắn sẽ nhận được sự hậu thuẫn lớn lao của người thân và bạn bè xung quanh, khiến mọi việc tiến triển càng thêm thuận lợi.

Ngoài ra, trong chuyện tình cảm, người độc thân mạnh dạn và chủ động hơn trong những buổi hẹn hò, dù đó là bạn tự mình tìm kiếm hay được người khác sắp xếp. Chưa biết kết quả ra sao nhưng đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy bạn đã sẵn sàng cho khởi đầu mới. Nếu đã có đôi, các bạn sẽ có những buổi hẹn hò ngọt ngào. 

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Người tuổi Ngọ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ nhận được sự trợ giúp của Thần Tài và quý nhân kể từ 18/4 tới. Do đó, sự nghiệp của bạn sẽ bắt đầu tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc. Đường tài lộc của bạn vô cùng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến. Có thể nói, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

Con giáp này sẽ trở nên trưởng thành hơn trong tình yêu và mối quan hệ của bạn và người ấy sẽ được nâng lên một tầm cao hơn. Với những cặp đôi, mối quan hệ giữa hai bạn sẽ trở nên nghiêm túc và có những cam kết cho tương lai. Tình yêu của bạn sẽ trở nên đam mê và lãng mạn hơn.

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Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ bắt đầu tiến triển tốt, tài vận hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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