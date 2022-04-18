Thần Tài 'mở két' vào cuối tháng 3 âm lịch, những con giáp sau phúc dày mệnh lớn, tài khoản nảy số liên tục, tình duyên 'đơm hoa kết trái'

Tâm linh - Tử vi 18/04/2022 14:19

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây phúc dày mệnh lớn, tài khoản nảy số liên tục, tình duyên "đơm hoa kết trái" vào cuối tháng 3 âm lịch.

Tuổi Dần

Vận mệnh của con giáp may mắn này sẽ đỏ chót như son vào những ngày cuối tháng 3 âm lịch. Sự nghiệp của bạn gặp nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi, thu nhập được cải thiện đáng kể. Bạn có thể mở rộng các mối quan hệ xã giao, có thêm cơ hội tiếp cận với những người giỏi, giàu kinh nghiệm và học hỏi được nhiều kiến thức mới, tìm ra đường hướng phát triển trong tương lai. Khi được trao cho nhiệm vụ, con giáp này cần phải chủ động nắm bắt vì nó sẽ giúp bản mệnh đứng vững ở vị trí hiện tại.

Đây cũng là thời điểm người tuổi Dần bước ra khỏi vùng an toàn của mình để tìm kiếm những cơ hội mới. Với sự năng động và đầy nhiệt huyết, bạn sẽ có sự nghiệp rực rỡ trong thời gian tới. Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của bạn cũng tỏa ra mạnh mẽ khiến cung Hoàng đạo này thu hút được rất nhiều tình yêu đến với mình.

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Sự nghiệp của người tuổi Dần gặp nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi, thu nhập được cải thiện đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận mệnh của người tuổi Thìn càng ngày càng tốt vào cuối tháng 3 âm lịch. Không cần biết giàu sang hay không, chỉ cần biết rằng bạn có thể thay đổi vận mệnh của bản thân nhờ vào tài năng và cơ hội để có cuộc sống hạnh phúc. Ngoài ra, bạn có năng lực và sự kiên trì, con giáp này không ngại khó, ngại khổ trong bất cứ việc gì. Cộng thêm với một chút may mắn, bạn có thể đạt được những thành tựu tốt trong sự nghiệp.

Ngoài ra, bạn sẽ nhận được sự ủng hộ từ người bạn đời của mình trong mọi phương diện. Còn những người đang chờ đợi nửa kia của mình xuất hiện cũng có thể nhận được tin vui trong thời gian tới. Người ấy sẽ bước vào cuộc sống của bạn một cách đầy bất ngờ. 

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Vận mệnh của người tuổi Thìn càng ngày càng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận may liên tục được gia tăng, giúp người tuổi Tuất sẽ đạt được kết quả vượt bậc vào cuối tháng tháng 3 âm lịch. Được cả Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bạn có thể tự tin phát huy thế mạnh của mình. Bên cạnh đó, bạn sẽ được cấp trên tạo cơ hội phát triển tốt ở nơi làm việc, hành trình suôn sẻ, trong giai đoạn này sớm thăng quan tiến chức. Các mối quan hệ hợp tác, làm việc chung hài hòa tốt đẹp cũng giúp bạn nhận được nhiều sự trợ giúp đắc lực.

Cuộc sống từ giờ tới cuối năm có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận bừng sáng, tích lũy được nhiều tiền để đến cuối năm mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc. Đã có sẵn yếu tố nhân hòa, cộng thêm yếu tố thiên thời địa lợi, nếu biết nắm bắt cơ hội, bản mệnh sẽ khiến người khác phải trầm trồ đến thán phục với những gì mình đạt được.

 

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Vận may liên tục được gia tăng, giúp người tuổi Tuất sẽ đạt được kết quả vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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