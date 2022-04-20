Tử vi 9 ngày tới (22/4-30/4), Thần Tài gửi lộc, những con giáp sau 'nằm im' hưởng phước, tình tiền 'bủa vây', của cải nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 20/04/2022 20:47

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ "nằm im" hưởng phước, tình tiền "bủa vây", của cải nhiều không đếm xuể sau 9 ngày tới.

Tuổi Dần

Công việc của con giáp may mắn này sẽ có nhiều đột phá lớn, liên tiếp thu về nhiều kết quả khiến người khác ngưỡng mộ trong 9 ngày tới. Điều này giúp cho thu nhập của bạn tăng lên gấp đôi gấp ba so với thời gian trước. Đặc biệt, bạn còn có cơ hội trúng số với giải thưởng lớn, giúp nhanh chóng bước vào cuộc sống giàu sang, phú quý.

Trong chuyện tình cảm, nhờ tự tin và cởi mở hơn với mọi người xung quanh, bạn được nhiều người thấy được ưu điểm của mình, vì thế sẽ có rất nhiều người tỏ ý muốn kéo gần khoảng cách với bạn đấy. Người đã lập gia đình được sống trong một bầu không khí hài hòa và hạnh phúc. Bạn biết cân bằng cuộc sống và sự nghiệp, nhờ đó mà có thời gian quan tâm và chăm sóc bạn đời của mình chu đáo.

con giap may man
Công việc của người tuổi Dần sẽ có nhiều đột phá lớn, liên tiếp thu về nhiều kết quả khiến người khác ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có thể tăng cường mở rộng các mối quan hệ làm ăn, xã giao của mình trong 9 ngày nữa. Những mối làm ăn bất ngờ mở ra cơ hội kiếm tiền cho con giáp này. Đây là khoảng thời gian sẽ là lúc tài khí thịnh vượng nhất, bạn có thể tranh thủ khoảng thời gian này để thực hiện các dự định cầu tài, kinh doanh buôn bán, tăng tỷ lệ thành công đón lợi nhuận về túi.

Ngoài ra, phương diện tình cảm khởi sắc do ảnh hưởng tích cực của ngũ hành tương sinh. Người độc thân biết chăm chút ngoại hình dễ nhận được sự chú ý của người khác phái. Người đã lập gia đình nhận được sự động viên, chia sẻ của nửa kia, nhờ vậy mà bạn giảm bớt căng thẳng, luôn có động lực để đối diện khó khăn.

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Người tuổi Mùi có thể tăng cường mở rộng các mối quan hệ làm ăn, xã giao của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất khiêm tốn, rất thận trọng, và rất giỏi trong việc điều chế cảm xúc. Dù có gặp áp lực trong cuộc sống đều cố gắng phấn đấu vượt qua. Bên cạnh đó, bạn bè chính là quý nhân mang lại những tin tức tốt công viêc và tài chính nên nếu con giáp này không bỏ lỡ cơ hội làm giàu thì việc mua nhà tậu xe sẽ là điều ắt xảy ra.

Trong 9 ngày nữa, sao Thái Âm mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp cho người độc thân. Dù do chính mình tìm kiếm hay được người khác giới thiệu, bạn đều vui vẻ đón nhận những điều thú vị mà cuộc đời đã sắp đặt. 

 

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Người tuổi Tuất khiêm tốn, rất thận trọng, và rất giỏi trong việc điều chế cảm xúc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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