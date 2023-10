Tử vi 2 ngày cuối tuần (23/4-24/4), Chính Ấn tương trợ, quý nhân nâng đỡ, những con giáp sau làm một hưởng mười, 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, duyên tình đỏ thắm

Tuổi Mão

Trong 2 ngày tới, đường tài lộc của con giáp may mắn trở nên hanh thông bất ngờ. Bạn có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền" của bạn. Đồng thời, vận may của người tuổi Mão đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý. Nếu được tạo điều kiện làm ăn hay đầu tư, bạn nên nhanh chóng nắm bắt, có thể sẽ thành đại gia.

Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ không hạnh phúc hoặc mối quan hệ không an toàn, thì khoảng thời gian tới sẽ là khá tốt và suôn sẻ dành cho bạn. Bạn sẽ tìm cách thoát khỏi mối quan hệ rắc rối và tìm thấy niềm vui, hạnh phúc mà bạn xứng đáng nhận được từ một nửa phù hợp.