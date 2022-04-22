Bước sang ngày 24/4, vận may bủa vây, những con giáp sau như 'cá chép vượt vũ môn', tiền tài 'lũ lượt kéo về nhà', tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 22/04/2022 11:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như "cá chép vượt vũ môn", tiền "lũ lượt kéo về nhà", tình duyên đỏ thắm sau khi bước sang ngày 24/4/2022.

Tuổi Dần

Sang ngày 24/4, con giáp may mắn này sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu, vận may cũng lội ngược dòng, đụng đâu có tiền đó. Chưa hết, nếu bạn biết đầu tư kinh doanh thì sẽ càng giàu có, tiền vào như nước. Nhờ đó, tài lộc của bạn còn tăng cao gấp bội khiến cho bạn trở thành con giáp giàu có, thành công ai cũng phải ngưỡng mộ. Đây cũng là thời khắc thiên thời địa lợi nhân hòa, bạn chỉ cần phát huy hết thế mạnh vốn có thì chắc chắn sẽ đạt được điều mình muốn. 

Ngoài ra, bạn sẽ trở nên trưởng thành hơn trong tình yêu và mối quan hệ của bạn và người ấy sẽ được nâng lên một tầm cao hơn. Với những cặp đôi, mối quan hệ giữa hai bạn sẽ trở nên nghiêm túc và có những cam kết cho tương lai. Tình yêu của bạn sẽ trở nên đam mê và lãng mạn hơn. Cảm xúc của cả hai sẽ đạt đến cao trào và sự thân mật được xây dựng.

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Người tuổi Dần sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu, vận may cũng lội ngược dòng, đụng đâu có tiền đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được cả Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bạn có thể tự tin phát huy thế mạnh của mình. Bên cạnh đó, bạn sẽ được cấp trên tạo cơ hội phát triển tốt ở nơi làm việc, hành trình suôn sẻ, thăng quan tiến chức. Các mối quan hệ hợp tác, làm việc chung hài hòa tốt đẹp cũng giúp bạn nhận được nhiều sự trợ giúp đắc lực.

Người độc thân hãy chủ động chấp nhận những buổi hẹn hò và sẵn sàng chấp nhận những mối quan hệ mới. Vũ trụ đang gửi tới bạn một bước tiến quan trọng. Những cặp đôi đang yêu cực kỳ ngọt ngào, 2 bạn chủ động trêu đùa nhau tạo cảm giác vui vẻ, thoải mái khi đi cùng nhau. Tình cảm giữa 2 bạn làm người khác ghen tị. 

 

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Người tuổi Thân được cả Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thời gian tới, người tuổi Hợi sẽ phải đưa ra một quyết định quan trọng, điều này có ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của bạn. Không những thế, con giáp này cũng sẽ được Thần Tài chiếu cố nên sự nghiệp hanh thông, tiền tài "lũ lượt" kéo về nhà, cuộc sống sung túc đến bất ngờ. Do đó, câu chuyện một đêm làm giàu tưởng như không thể nhưng hiện tại rất có thể sẽ xảy ra, tạo nền tảng tốt cho sự thăng hoa trong tương lai.

Về tình cảm, bạn cũng có đào hoa chiếu mệnh, người độc thân nhiều cơ hội để tìm được người chung đôi. Trong khi đó, người có đôi cũng sẽ có nhiều giây phút hạnh phúc và vui vẻ bên nửa kia. Người ấy chính là nguồn động viên lớn lao của bạn trong cuộc sống này.

 

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Người tuổi Hợi được Thần Tài chiếu cố nên sự nghiệp hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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