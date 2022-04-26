Tử vi 10 ngày tới (27/4-6/5), Thần Tài ưu ái, quý nhân mến mộ, những con giáp sau như 'trúng độc đắc', tiền tài 'bủa vây', đón nhận nhiều nhân duyên bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 26/04/2022 08:46

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây như "trúng độc đắc", tiền tài "bủa vây", đón nhận nhiều nhân duyên bất ngờ trong 10 ngày tới.

Tuổi Dần

Trong 10 ngày nữa, con giáp may mắn này đang bước vào một trong những thời điểm tuyệt vời nhất trong năm nay của mình. Bạn sẽ luôn nhận được sự ưu ái, yêu thương từ những người xung quanh. Bạn cũng cảm nhận được những tình cảm chân thành mà mọi người dành cho mình. Với tuýt người khá ổn định, thích hưởng thụ cuộc sống thì đây là khoảng thời gian mà bạn sẽ được chìm đắm trong những bữa tiệc vui vẻ, những buổi hẹn hò lãng mạn và có những khoảnh khắc hạnh phúc bên người thân, bạn bè.

Ngoài ra, quý nhân cũng xuất hiện và mở ra cho cuộc sống của bạn những cánh cửa mới. Khả năng giao tiếp của bạn cũng được cải thiện dành cho những con giáp "cách ly xã hội" khá lâu. Bạn đi đâu cũng có thể khiến người khác bật cười vì sự hài hước, hóm hỉnh của mình.

con giap may man
Người tuổi Dần đang bước vào một trong những thời điểm tuyệt vời nhất - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được thần tài và quý nhân chiếu cố, cuộc sống cũng gặp được nhiều may mắn hơn bình thường, bước vào một giai đoạn nhất định thì mọi thứ sẽ thăng hoa. Vận may của bạn ngày càng hanh thông, tiền tài chảy liên tục bay vào ví. Khả năng kiếm tiền của bạn là điều mà người khác không thể học được, không chỉ biết quản lý tiền bạc mà còn biết cách kiếm tiền, tích lũy tài sản và tự mình tạo dựng cuộc sống tốt nhất.

Bên cạnh đó, đây là khoảng thời gian mở rộng vòng tròn mối quan hệ của những người tuổi Thìn. Từ đó mà bạn có thể tìm kiếm được những cơ hội làm ăn, hợp tác, thậm chí là còn gặp được những người giàu kinh nghiệm và được họ truyền cho nhiều kinh nghiệm quý báu. Trong công việc, thái độ cầu thị của bạn tạo được ấn tượng tốt với cấp trên. 

con giap may man 1
Người tuổi Thìn được thần tài và quý nhân chiếu cố trong 10 ngày nữa - Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Vận may của người tuổi Tỵ bắt đầu ập đến trong 10 ngày tới. Nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân đủ đầy, bạn sẽ phất lên nhanh chóng. Lúc này tiền tài của cải đều tăng lên nhanh như diều gặp gió, thậm chí đến cuối năm có thể mua được cả nhà lẫn xe. Đặc biệt, tiền bạc của bạn sẽ rủng rỉnh, không có gánh nặng hay áp lực nào, thậm chí có người còn tăng thêm thu nhập ở một nguồn khác. 

Bên cạnh đó, bạn sẽ trở nên tỏa sáng và nhận được sự săn đón nhiệt tình từ những người khác giới. Nếu đang tìm kiếm tình yêu, bạn sẽ có thể hoàn thành được ước nguyện của mình. Với những người đã có đôi có cặp, đây là khoảng thời gian mà cảm xúc của bạn sẽ trở nên rất mãnh liệt trong các mối quan hệ.

 

con giap may man 2
Vận may của người tuổi Tỵ bắt đầu ập đến khiến cuộc sống sung túc bất ngờ - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 9h ngày 26/4, những con giáp sau như 'cá vượt vũ môn', tiền vào nhà 'ào ào như thác đổ', làm ăn phát đạt, phúc lộc song toàn

Đúng 9h ngày 26/4, những con giáp sau như 'cá vượt vũ môn', tiền vào nhà 'ào ào như thác đổ', làm ăn phát đạt, phúc lộc song toàn

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây như "cá vượt vũ môn", tiền vào nhà 'ào ào như thác đổ', làm ăn phát đạt, phúc lộc song toàn vào đúng 9h ngày 26/4/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm