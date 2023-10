Tử vi 5 ngày tới (27/4-1/5), Thần Tài hậu thuẫn, những con giáp sau mang số vương giả, vận đỏ như son, tài khoản 'nảy số' liên tục, khó ai bì kịp

Tuổi Ngọ

Nhờ Thần Tài hậu thuẫn, người tuổi Ngọ dễ dàng gặp nhiều may mắn, làm việc gì cũng suôn sẻ, những may mắn này đến là do họ rất nhiệt tình và thích giúp đỡ người khác, phúc khí đầy mình. Đây cũng là khoảng thời gian đầy khởi sắc dành cho người tuổi Ngọ, bạn không những được quý nhân chỉ dẫn làm giàu, giúp cuộc sống ấm no, bình yên mà còn gặt hái được nhiều thành công đáng mong chờ.

Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ không hạnh phúc hoặc mối quan hệ không an toàn, thì khoảng thời gian tới sẽ là khá tốt và suôn sẻ dành cho bạn. Bạn sẽ tìm cách thoát khỏi mối quan hệ rắc rối và tìm thấy niềm vui, hạnh phúc mà bạn xứng đáng nhận được từ một nửa phù hợp.

Người tuổi Ngọ dễ dàng gặp nhiều may mắn, làm việc gì cũng suôn sẻ - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Với tài năng vốn có lại được sự trợ giúp của quý nhân, trong 5 ngày tới, người tuổi Thìn có vận trình tốt đẹp, tài lộc ngày căng thăng hoa. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn thể hiện năng lực của mình. Con giáp này có thể dẫn đầu xu hướng, đưa ra những ý tưởng táo bạo và được cấp trên, đồng nghiệp hưởng ứng.

Vận trình của người tuổi Dần cũng trở nên tình cảm ngọt ngào đến bất ngờ. Người độc thân mau chóng tìm được bến đỗ bình yên nhờ có sự mai mối của người thân hay bạn bè. Còn người đã "yên bề gia thất", hạnh phúc gia đình được củng cố nhờ nỗ lực vun vén, chăm chút cho cảm xúc của cả hai người.

Người tuổi Thìn có vận trình tốt đẹp, tài lộc ngày căng thăng hoa - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.