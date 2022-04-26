Bước sang tháng 4 âm lịch, Thần May Mắn vào nhà, những con giáp sau 'tiền xông vào cửa', sự nghiệp 'phất như gió', không hóa rồng cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 26/04/2022 12:46

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây 'tiền xông vào cửa', sự nghiệp 'phất như gió', không hóa rồng cũng hóa phượng ngay khi bước sang tháng 4 âm lịch.

Tuổi Dần 

Cuộc sống của con giáp may mắn này sẽ trở nên bừng sáng và suôn sẻ sau khi bước sang tháng 4 âm lịch. Bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ nên có khả năng phát tài. Đây là khoảng thời gian có nhiều khởi sắc với tuổi Tý, nếu không ngừng nỗ lực thì sớm muộn gì cũng thành công, thậm chí, đến cuối năm nay nếu không thành đại gia thì cũng rủng rỉnh tiền bạc, muốn tiêu gì cũng được. 

Bên cạnh đó, nhân duyên của bạn đến vào lúc bạn không ngờ tới nhất và thậm chí là cũng không nhận ra. Tình yêu của bạn có chút trong sáng, ngây ngô khi ở tuổi học trò. Trong chuyện yêu đương, bạn không đủ trưởng thành bằng đối phương, có xu hướng cưới muộn.

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Cuộc sống của người tuổi Dần sẽ trở nên bừng sáng và suôn sẻ sau khi bước sang tháng 4 âm lịch - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Con đường thăng quan tiến chức của người tuổi Mùi đang khá rộng mở và bạn chỉ cần nỗ lực hơn một chút, tự tin hơn. Người làm kinh doanh, đầu tư cũng dễ trở nên dư dả nhờ sự tin tưởng của khách hàng, đối tác. Hơn nữa, Thần May Mắn phù trợ cũng sẽ đem lại nhiều điều thuận lợi cho bản mệnh, bất kể bạn đang làm việc trong lĩnh vực nào. Người trẻ tuổi hãy không ngừng rèn luyện bản thân để đến khi đã đứng vững trên đôi chân mình, bạn có thể khiến mọi người bất ngờ.

Đây thời điểmmà con giáp này nên quan tâm nhiều tới tình yêu. Bạn cần được chăm sóc, che chở. Nhưng cuộc sống không hoàn toàn là màu hồng. Bởi vì bạn có nguy cơ chọn sai đối tượng, hoặc chuyện tình cảm trở nên phức tạp, gặp tình huống bất lợi.

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Con đường thăng quan tiến chức của người tuổi Mùi đang khá rộng mở  - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có vận may lội ngược dòng, thời gian tới họ sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống vẹn toàn đôi đường, tình tiền có nhiều thay đổi khiến bản thân họ cũng không tin được. Có một số người sẽ thay đổi cuộc đời trong năm nay theo chiều hướng tích cực, tình tiền đủ đầy. Còn những người làm ăn kinh doanh sẽ có cơ hội kiếm thêm nhiều tiền, nếu đầu tư thì tỷ suất lợi nhuận cao.

Sao Kim đem đến cho bạn niềm hy vọng, cơ hội, hòa hợp, tình yêu. Mọi việc dường như gần như hoàn hảo. Tuy nhiên, bạn có thể phải đối mặt với sự khuyết thiếu cảm giác ấm áp, sự cố, hoặc vấn đề cũ.

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Người tuổi Ngọ sẽ có vận may lội ngược dòng, thời gian tới họ sẽ gặp được quý nhân - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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