Đúng 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 7/8/2022, TINH HOA ĐẤT TRỜI HỘI TỤ, 3 con giáp này nắm trong tay tiền tỷ, vận số giàu sang vô cùng, an khang thịnh vượng, phú quý theo chân

Tâm linh - Tử vi 06/08/2022 21:48

Tử vi 12 con giáp có nói, đúng 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 6/8/2022, hưởng trọn tinh hoa đất trời, 3 con giáp này có số phát tài, lộc lá xum xuê, vạn sự như ý, cầu được ước thấy.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, thời gian qua, con giáp tuổi Tý đã gặp khá nhiều khó khăn trong công việc. Bạn gặp nhiều đối thủ cạnh tranh, những nỗ lực lại không được cấp trên ghi nhận. Tuy nhiên, lúc này, người tuổi Tý cần giữ vững tinh thần, khi gặp khó khăn, chớ nên nản lòng, nhụt chí.

Đúng 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 7/8/2022, công việc của người tuổi Tý sẽ có nhiều tiến triển nhờ Kim Tài soi chiếu. Bản mệnh sẽ may mắn gặp được quý nhân, được hỗ trợ, nâng đỡ để triển khai ý tưởng của mình. Người làm kinh doanh cũng được giúp đỡ về nguồn vốn lẫn mối quan hệ nên vận trình hanh thông, thuận lợi hơn trước rất nhiều.

con giap may man 1
Đúng 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 7/8/2022, công việc của người tuổi Tý sẽ có nhiều tiến triển nhờ Kim Tài soi chiếu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp có nói, người tuổi Ngọ có cơ hội phát tài vào đúng 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 7/8/2022. Nhiều cát tinh hội tụ cho thấy cơ hội làm ăn đến với bạn tới tấp, bạn chỉ cần bình tĩnh và lựa chọn xem đâu là cơ hội phù hợp với khả năng của mình.

Bạn hãy xác định xem thế mạnh của mình nằm ở đâu và phát triển đúng theo định hướng, đồng thời không cần phải quá lo lắng về các đối thủ cạnh tranh, rồi Thần Tài sẽ gõ cửa nhà bạn thôi. Tuổi Ngọ hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, bồi dưỡng tri thức, sẵn sàng thách thức hoàn cảnh, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian sắp tới.

con giap may man 2
Người tuổi Ngọ có cơ hội phát tài vào đúng 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 7/8/2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão trời sinh bản tính ôn hòa, chăm chỉ hơn người. Trong công việc, con giáp này là người dám nghĩ dám làm. Con giáp này có thiện tâm, tính tình vui vẻ, đôn hậu. Nhiều người đánh giá cao con giáp này vì Mùi có tinh thần trách nhiệm, chí công vô tư.

Đúng 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 7/8/2022, đường công danh, sự nghiệp của con giáp may mắn tuổi Mão sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Trong thời gian này, con giáp tuổi Mão sẽ có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành. Người tuổi này gặp nhiều điềm lành, được phúc tinh chiếu mệnh nên vận rủi qua nhanh, vận may gõ cửa khiến ai cũng phải ghen tị.

con giap may man 1
Đúng 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 7/8/2022, đường công danh, sự nghiệp của con giáp may mắn tuổi Mão sẽ có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào đúng 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 7/8/2022, 3 con giáp này 'cãi số' làm giàu, vận tài đến tay, may mắn tới tấp

Trúng số độc đắc vào đúng 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 7/8/2022, 3 con giáp này 'cãi số' làm giàu, vận tài đến tay, may mắn tới tấp

Tử vi 12 con giáp có nói, vào đúng 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 7/8/2022, có Tài Thần trợ giúp, 3 con giáp này bùng nổ giàu sang, bạt ngàn như ý, làm ăn thông thuận.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi Chủ Nhật tử vi ngày 7/8/2022 tử vi ngày 7/8 12 con giáp tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 50 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 20 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 3 giờ 20 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng